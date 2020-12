Puisque se dorloter de la tête aux pieds est un des seuls plaisirs qui ne nous est pas refusé par les temps qui courent… Voici 10 suggestions d’ensembles, coffrets et produits à offrir pour Noël (ou à garder pour soi).

Effluves parfumés sous le sapin

Isabelle Michaud est le nez de la marque Monsillage, qui crée des parfums surprenants et enivrants. Pour le temps des Fêtes, elle lance une collection de savons de Noël à base de beurre de karité, de beurre de cacao, d’huile d’olive et de noix de coco, aux parfums de saison : sapin et cassis, myrrhe et encens, ou encore orange et épices. Un petit luxe qui fait plaisir.

Prix : 40 $ le trio, offert en ligne

Notre fleuve, notre muse

PHOTO FOURNIE PAR BORÉALIE Le coffret Baudrier de Neptune.

Boréalie est une jeune marque québécoise qui s’inspire de la richesse du fleuve Saint-Laurent pour élaborer ses produits à partir d’actifs issus de ses eaux, comme le baudrier de Neptune, une algue brune au pouvoir antioxydant. Plongez dans le coffret Baudrier de Neptune et son trio gagnant : l’huile démaquillante, le sérum antioxydant et la crème de jour.

Prix : 175 $, offert en ligne

Un gua sha canadien

PHOTO FOURNIE PAR MINÉRA Le duo gua sha et sérum de Minéra

Le gua cha est un outil de thérapie faciale chinoise de plus en plus en vogue, traditionnellement utilisé en médecine chinoise. Il aide à activer la circulation, relâcher les tensions du visage, mais aussi à lisser et illuminer la peau. Un véritable rituel d’automassage, très relaxant et apaisant. Léa Bégin, connue pour sa plateforme Beauties, vient de commercialiser Minéra, un tout premier gua sha canadien en porcelaine, à acheter en duo avec un sérum-huile composé à 90 % d’ingrédients canadiens et à 95 % d’ingrédients bio. Le pied !

Prix : 105 $ pour le duo, offert en ligne ou chez Beauties Lab (en boutique ou en ligne)

Tête à tête avec soi

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE JB SKIN GURU Le duo Moments à soi par JB Skin Guru

Les produits JB Skin Guru sont réfléchis par Jennifer Brodeur, esthéticienne qui prône simplicité, naturalité et pleine conscience lorsqu’il est question des soins de la peau, préceptes qu’on peut découvrir dans son ouvrage La peau et ses secrets. Glissez dans un bas de Noël ce duo « Moments à soi » comprenant le nouveau masque biodégradable infusé d’un sérum-lait prodigieux pour restaurer la peau et la chandelle Peoni, à l’odeur exquise de pétales de pivoine, rose fraîche et épices chaudes.

Prix : 100 $ offert en ligne

Un spa chez soi

PHOTO FOURNIE PAR CÉLA Le coffret Découverte, par Céla

La marque canadienne Céla exploite la puissance naturelle des plantes du Nord comme le sureau, le bleuet et l’onagre, dans sa ligne de produits à la signature olfactive sublime, fabriqués au pays. Le coffret Découverte est idéal pour une journée spa à la maison, avec des produits en format mini comme un exfoliant, une crème pour le corps, une huile multi-usage et la crème violette à l’avoine colloïdale, petite nouveauté au parfum apaisant de lavande.

Prix : 35 $, offert en ligne et dans les points de vente, dont Holt Renfrew et Indigo

Hydratée, la peau

PHOTO FOURNIE PAR LANEIGE Le coffret Dewy Dream Team de LaNeige

Nous sommes tombées sous le charme de la marque LaNeige depuis que nous l’avons essayée la première fois. Ses produits se démarquent par leur texture fondante, une sensorialité renversante et un complexe hydratant très efficace. Faites-la découvrir avec ce coffret Dewy Dream Team de trois produits essentiels, soit un sérum, une crème de jour et un masque de nuit.

Prix : 51 $, offert chez Sephora (en ligne ou en boutique)

Un choix brillant

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE WISE Le coffret nettoyant et hydratant par Wise

Les produits montréalais Wise s’adressent à l’homme qui veut prendre soin de lui, mais aussi de la planète, avec ses formulations naturelles et ses emballages réutilisables et écoresponsables. Ce coffret nettoyant et hydratant comprend nettoyant et crème pour le visage, savon à l’extrait d’algue et revitalisant aux graines de chanvre, ainsi que des bouteilles de voyage réutilisables en verre.

Prix : 75 $, offert en ligne

Connaître ses classiques

PHOTO CLAUDIA MARTEL FOURNIE PAR BKIND Le coffret de vernis à ongles de BKind

La compagnie montréalaise BKind propose des produits de beauté naturels et écoresponsables. La marque a lancé une ligne de vernis à ongles véganes et non toxiques (dits « 10-free », notamment exempts de 10 ingrédients potentiellement toxiques qu’on trouve normalement dans les marques commerciales) qui offrent un joli fini lumineux. Ce coffret de vernis à ongles classiques rassemble trois teintes incontournables : un neutre, un rouge et un noir.

Prix : 40 $, offert en ligne et à la boutique BKind

Lèvres à croquer

PHOTO FOURNIE PAR BITE BEAUTY Tout ce qu’il faut pour redonner hydratation et souplesse aux lèvres avec ce coffret.

La marque ontarienne Bite Beauty a fait sa marque dans les produits pour les lèvres aux formulations naturelles. Ses masques pour les lèvres à l’agave sont parmi nos préférés de tous les temps, et avec le port du masque, ils sont plus pratiques que jamais. Ce coffret comprend un exfoliant, un masque intensif et un soin de nuit. Bisous !

Prix : 30 $, offert en ligne et chez Sephora (en boutique et en ligne)

Les yeux fermés

PHOTO FOURNIE PAR KARINE JONCAS Le coffret Bio-Boost HD par Karine Joncas

Peau réactive, sensible, mature ? Pas de souci, faites confiance les yeux fermés aux produits de la marque québécoise médi-cosmétique Karine Joncas avec des formulations qui sont toujours sans parfum et hypoallergéniques, et composées d’un très grand pourcentage d’ingrédients naturels et bios. Ils sont aussi bourrés d’actifs efficaces, comme la nouveauté Bio-Boost HD, conçue pour traiter les premiers signes de l’âge et redonner vitalité et hydratation à la peau. Le coffret des Fêtes comprend un sérum et une crème.

Prix : 70 $, offert chez Jean Coutu, Brunet, Uniprix, Familiprix et Proxim

