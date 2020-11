Au royaume des produits cosmétiques, il est facile de s’y perdre, avec le nombre étourdissant de nouveautés qui atterrissent sur les tablettes. Notre équipe vous présente ses découvertes et ses suggestions de produits testés… et approuvés !

Silvia Galipeau

La Presse

Stéphanie Bérubé

La Presse

Marissa Groguhé

La Presse

Beauté au naturel avec Zero

Très chouette découverte que cette nouvelle gamme, qui nous vient directement du Royaume-Uni, signée Skin Academy : Zero. La nouvelle marque, entièrement naturelle et végétalienne, à base d’ingrédients certifiés de source durable (même les emballages sont écologiques !) a fait le pari de séduire les jeunes, et chez nous, la séduction a eu lieu. Tous les produits (de la crème pour les mains à l’hydratant contour des yeux) sont onctueux et archi-hydratants (ce qui est particulièrement appréciable, en ce retour du temps froid) grâce à la présence de beurre de karité, d’huile de coco et d’huile d’amande douce. Mention spéciale à l’exfoliant (à base d’amandes d’abricot finement broyées), doux et désincrustant à la fois, idéal pour un usage quotidien.

Prix : à partir de 19,99 $, en vente chez Pharmaprix.

Tomber dans la lavande

PHOTO FOURNIE PAR MAISON LAVANDE Trois nouveautés conçues pour les peaux sensibles s’ajoutent à l’offre de Maison Lavande.

On adore Maison Lavande, cette entreprise fondée par Nancie Ferron et Daniel Joanette, qui ont laissé leurs carrières dans les médias pour se lancer dans une entreprise agricole devenue un attrait touristique des Basses-Laurentides. En pleine pandémie, avec le télétravail et le stress au plafond, disons que la lavande et ses vertus calmantes arrivent à point avec ces trois nouveautés conçues pour les peaux sensibles : le nettoyant visage, léger et doux, à utiliser autant pour enlever le maquillage le soir que se rafraîchir le matin ou encore le gel crème, très frais, qui hydrate et rafraîchit à la fois. À noter que dans un cas comme dans l’autre, le parfum de lavande est bien présent, mais pas du tout envahissant. Le troisième produit, le masque pour le visage, est de loin le plus bénéfique, parce que le froid a tendance à assécher la peau, mais surtout parce qu’il nous donne envie de faire une pause de 20 minutes loin des écrans. On suggère de l’appliquer alors que vous prenez un bain relaxant ou durant la séance méditation ou yoga. Inévitablement, vous aurez l’air plus détendu...

Prix : entre 24, 95 $ et 29,95 $, offerts en ligne et chez Maison Lavande.

S’exfolier en profondeur… mais en douceur

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE PRO-DERM Ce masque par l’entreprise québécoise Pro-Derm permet de gâter la peau avec une exfoliation à l’acide glycolique.

Le masque Micro-Peel à l’acide glycolique pour le visage, le cou et le décolleté par la marque québécoise Pro-Derm promet d’exfolier la peau en profondeur. Pas de texture granuleuse, parfois agressante pour les peaux sensibles et même totalement déconseillée par certains experts. Pas non plus de masque à décoller du visage à la manière d’une bande pour les points noirs. Le Micro-Peel est onctueux, puis il durcit une fois apposé sur le visage, et redevient doux au moment de le rincer. Plus encore, il laisse sur la peau cette sensation veloutée. Formulé pour les peaux normales ou grasses, sujettes aux comédons ou aux pores dilatés, il est toutefois déconseillé pour les peaux très sensibles. On comprend assez rapidement pourquoi à l’essai, puisque dès l’application, on peut sentir sur la peau les picotements du produit qui s’active sur notre épiderme grâce au 5 % AHA contenu dans la formule. Il suffit d’en appliquer une mince couche sur la peau sèche, de laisser agir de 20 à 30 minutes, puis de le rincer à l’aide d’une serviette mouillée à l’eau tiède. L’odeur mentholée du masque n’est pas aussi douce que la peau juste après le soin, mais n’est pas insoutenable, atténuée par le parfum de l’huile de lavande. Tout de suite après le rinçage, la peau est douce au toucher, semble mieux respirer, tout en ayant l’air plus ferme.

Prix : 53,50 $, offert dans les cliniques associées ou à commander par téléphone au 1 833 343-2220.

Luxe au menu

PHOTO FOURNIE PAR ELIZABETH ARDEN La base de sérum hydratant Flawless Start, par Elizabeth Arden, offre une texture gel très agréable.

On aime le côté luxuriant des produits Elizabeth Arden dont l’efficacité à l’application est indéniable. Deux nouveautés ont attiré notre attention. La base de sérum hydratant Flawless Start s’utilise le matin après le nettoyage, et avant le fond de teint ou la poudre – si vous en portez encore ! La texture gel est hyper agréable et prépare parfaitement la peau au maquillage. Le sérum d’acide hyaluronique et céramides est aussi d’une belle texture couvrante et lisse qui hydrate particulièrement bien. Il laisse la peau brillante, sans être grasse, une sensation fort agréable. C’est certainement l’effet repulpant promis par ce produit, notamment grâce à l’ajout de céramides, des lipides présents naturellement dans la peau, mais qui ici viennent intensifier les bénéfices de l’acide hyaluronique. Lorsqu’on utilise ce produit après un bon nettoyage, on a carrément l’impression d’avoir reçu un soin professionnel. Un produit qui serait assurément un gros coup de cœur s’il n’était pas présenté dans des petites capsules individuelles, biodégradables, certes, mais avec une utilisation soir et matin, ça commence à faire pas mal de déchets. La beauté de nos minois ne devrait pas se faire sur dos de celle de la planète, n’est-ce pas ?

Prix : 54,79 $ pour la base hydratante (25 ml), 65 $ pour le sérum en capsules (30 unités), offerts en ligne et dans les comptoirs Elizabeth Arden.

