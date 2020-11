PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE PETITS MINOUS

Créées et entièrement fabriquées à la main au Québec, les pantoufles Petits Minous sont très mignonnes ! Cette illustration « Au pays des lutins » est une création originale de l’entreprise et est imprimée au Québec sur du coton. Ces pantoufles hautes pour tout-petits couvrent la cheville, pour plus de chaleur, et sont isolées en laine, avec semelles de cuir souples et antidérapantes. Prix : 53 $, offertes en ligne.