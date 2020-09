Au royaume des produits cosmétiques, il est facile de s’y perdre avec le nombre étourdissant de nouveautés qui atterrissent sur les tablettes. Notre journaliste vous présente ses découvertes et ses suggestions de produits testés… et approuvés !

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Désinfecter sans abîmer

Avec la pandémie, nombreuses sont les entreprises du domaine de la beauté et des soins corporels qui se sont lancées dans la vente de désinfectants pour les mains, une entreprise louable. Mais tous ne sont pas égaux lorsqu’on veut allier chasse aux microbes et soins de la peau, puisque ces produits peuvent être dommageables à long terme pour la peau des mains, particulièrement lorsqu’ils sont fabriqués avec de l’éthanol de grade technique (reconnaissables généralement à la forte odeur d’alcool qui s’en dégage !). La nouvelle formule non toxique lancée par Attitude est certifiée par EWG Verified et conçue à partir d’alcool éthylique de qualité et d’ingrédients biodégradables. Des ingrédients comme de la glycérine végétale et des extraits de feuilles de citronnier ou d’olivier, par exemple, permettent d’apaiser la peau. Ils ont une très bonne odeur et se déclinent même en version pour les enfants (collection little leaves) avec des arômes fruités qui plairont aux petits. Le format pratique de 100 ml permet de les glisser facilement dans les sacs à main ou d’école.

Prix : 5,95 $ ou 33,92 $ pour le paquet de 6. Grands formats aussi offerts pour le remplissage.

> Consultez le site d’Attitude

Ingénieux shampoing sec

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DES DÉCHEVELÉS Le nouveau shampoing sec naturel et écolo Les Déchevelés

Imaginé, développé et fabriqué au Québec par Danie Savoie, entrepreneure qui se passionne depuis plusieurs années pour les cosmétiques maison et qui a quitté son emploi pour se lancer dans cette aventure, le shampoing sec Les Déchevelés part d’une volonté de trouver une solution de rechange aux marques commerciales en aérosol, souvent très parfumées et pas du tout écologiques. Sa formule est simple et naturelle (amidon d’amarante, argile de Ghassoul, bicarbonade de soude, cacao), et fonctionne bien pour absorber le sérum sans laisser de résidus. Mais c’est l’emballage qui est le clou du spectacle : un vaporisateur écolo, qui fonctionne bien et qui est, de plus, rechargeable grâce à des sachets refermables vendus séparément. Un bien joli produit, idéal pour toute la famille.

Prix : 14 $ la pompe rechargeable, 30 $ la trousse de départ (pompe et recharge), 18 $ la recharge seule, offerts sur la boutique Facebook et dans certains points de vente.

> Consultez la page des Déchevelés

Sans aluminium, mais efficace

PHOTO FOURNIE PAR L’OCCITANE Le nouveau déodorant sans sels d’aluminium conçu par L’Occitane

Trouver un déodorant naturel qui fonctionne vraiment peut prendre des allures de quête du Saint-Graal. C’est souvent après plusieurs essais et erreurs qu’on trouve chaussure à son pied – ou plutôt déo à son aisselle ! Celui lancé par L’Occitane, nommé L’Extraordinaire Recette Déodorante Verveine, est un des plus intéressants que nous avons testées. Nous aimons d’abord l’idée de la texture crémeuse, en pot, qu’il suffit d’étendre sous l’aisselle du bout du doigt. Le produit ne laisse pas de traces blanches, ne colle pas et fonctionne bien. Côté formulation, il ne contient ni sels d’aluminium, ni alcool, ni phtalates, et utilise des ingrédients naturels comme le beurre de karité (pour nourrir et protéger), le bicarbonate de soude et des huiles essentielles (pour neutraliser les odeurs), de la fécule de tapioca et de maïs (pour absorber l’humidité), et le doux parfum de la verveine bio de Provence. À noter que le produit est aussi efficace sur les pieds, pour combattre les odeurs.

Prix : 24 $, offert dans les boutiques L’Occitane et en ligne.

> Consultez le site de L’Occitane

Mains douces, emballage écolo

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE BKIND Les nouvelles crèmes pour les mains de BKind viennent dans un emballage recyclable composé à 50 % de plastique récupéré sur les rives de l’océan.

Avec le temps plus frisquet qui se pointe — et la présence omniprésente des désinfectants dans nos vies — nul doute que la crème est une précieuse alliée pour les mains. Pour une dose maximale d’hydratation et de protection, on aime bien le baume proposé par l’entreprise montréalaise écoresponsable BKind. À base de beurre de karité et d’huiles d’abricot et de coco, la texture du baume est assez dense — il suffit d’une petite noix pour hydrater vos mains. Celui contenant des huiles essentielles de mandarine et pamplemousse (d’autres parfums sont aussi proposés) sent si bon qu’on voudrait le manger. En prime : le tube, recyclable, est composé à 50 % de plastique OceanBound, ramassé sur les rives de l’océan. Voilà ce qu’on appelle de la beauté verte.

Prix : 24 $, offert en ligne et dans les points de vente.

> Consultez le site de BKind