Réputée à travers le monde, la boutique montréalaise Ssense, qui a été fondée par les frères Firas, Rami et Bassel Atallah il y a 15 ans, se retrouvait citée la semaine dernière dans le sérieux Financial Times, dans un article présentant les 11 meilleures boutiques de mode à travers le monde, de Copenhague à Moscou.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

« Sa boutique en ligne dessert aujourd’hui 150 pays, et peut être consultée en japonais et en chinois, de même qu’en anglais et en français », souligne l’article.

Ouvert au printemps 2018, le nouvel espace de cinq étages, « intrigant » avec sa structure intérieure de béton gris, signé par l’architecte britannique David Chipperfield, ainsi que le fait que l’entreprise, décrite comme « fashion-forward », offre non seulement les plus grandes marques internationales, mais aussi plusieurs collaborations et exclusivités, en plus d’un système de rendez-vous personnalisé novateur, sont également mis de l’avant.

