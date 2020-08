D’habitude un évènement couru logé dans la salle de bal d’un grand hôtel de Montréal, RELUXE se transforme pour s’adapter à la réalité de la pandémie. L’évènement se tiendra en septembre pour sa cinquième édition, mais deviendra une boutique éphémère d’un mois à l’intérieur du magasin Le Chaînon.

Valérie Simard

La Presse

C’est d’ailleurs au profit du Chaînon, un organisme qui vient en aide aux femmes en difficulté, qu’est organisée cette grande vente de vêtements griffés à petits prix. Chaque année, les organisatrices de RELUXE font appel aux dons de personnalités des milieux des affaires, de la mode et du spectacle. Les fruits de cette grande collecte de vêtements et d’accessoires, pour femmes et pour hommes, sont ensuite vendus à prix abordable.

Pour les organisatrices de l’évènement, il était essentiel de trouver une façon de tenir RELUXE cette année, dans le respect des mesures sanitaires. « La pandémie a frappé de front Le Chaînon, constate Chantal Durivage, cofondatrice de RELUXE et présidente du conseil d’administration de l’Association Le Chaînon. Comme le magasin est la source principale de revenus, on a dû fermer les portes compte tenu du confinement. Ça a amené énormément de défis. Il a fallu faire des mises à pied temporaires. On a hébergé environ 120 femmes en période de confinement. On a réussi à bras le corps, grâce au soutien de donateurs, à maintenir les activités de la maison. »

L’an dernier, RELUXE a permis de verser près de 48 000 $ au Chaînon. À la lumière du nombre de dons reçus, les instigatrices espèrent cette année atteindre la barre des 50 000 $. D’autant plus que l’évènement se tenant sur un mois, les dons peuvent être acceptés sur une plus grande période. « Les gens peuvent continuer à venir porter leurs vêtements en les identifiant à RELUXE, souligne Isabelle Éthier, cofondatrice de l’évènement. On va avoir vraiment une belle rotation toutes les semaines et même à l’intérieur d’une même semaine. » « Il y a la section RELUXE, mais aussi l’ensemble du magasin où il y a de belles petites trouvailles à faire », ajoute-t-elle.

Habituellement présentes sur place pour offrir leurs conseils mode, les marraines de l’évènement, Geneviève Borne, Lolitta Dandoy (Fashion is Everywhere) et Laurence Bareil (La Reine du shopping), présenteront leurs pièces coups de cœur sur les réseaux sociaux.

Du 1er septembre au 1er octobre, au magasin Le Chaînon, 4375, boul. Saint-Laurent, Montréal

