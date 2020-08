La première collection pour hommes d’Ardène sera offerte en ligne et dans certains magasins.

Repère de filles depuis 40 ans, Ardène tente pour la première fois de séduire la gent masculine. Le détaillant canadien lancera à la fin du mois une première collection pour hommes, baptisée Ardene MAN.

Valérie Simard

La Presse

L’entreprise souhaite ainsi entrer dans le marché du vêtement pour hommes en poursuivant sa volonté de rendre la mode abordable.

Cette nouvelle collection misera sur des « tendances actuelles et fonctionnelles », des vêtements au look décontracté, soit t-shirts, pantalons de jogging, jeans, vestes, kangourous et chandails, tous vendus de 14,90 $ à 44,90 $.

La collection sera offerte en ligne et dans certains magasins à compter de ce vendredi 28 août.

