Corey Shapiro est un vrai fana des montures vintage. Avec son entreprise Vintage Frames, celui qui est tombé amoureux des lunettes excentriques à la Sir Elton John s’est donné comme mission de faire partager sa passion et de proposer à sa clientèle huppée les modèles les plus rares et les plus exclusifs.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Depuis 10 ans, son équipe et lui parcourent le monde à la recherche de montures vintage originales des années 50 à 80.

Vintage Frames se targue d’être le plus grand fournisseur de lunettes solaires vintage du monde, et a travaillé avec plusieurs stars et artistes.

Avec l’ouverture de cette première boutique phare à Montréal, dans Saint-Henri (Toronto et Las Vegas suivront), Shapiro ouvre les portes sur son impressionnante collection de centaines de milliers de montures de marques comme Chanel, Christian Dior, Fendi ou Jean Paul Gaultier.

Le tout dans un design opulent inspiré du Colisée du Caesars Palace, où Elton John a joué à Las Vegas pendant de nombreuses années, avec un piano à queue trônant au centre de l’espace.

On peut aussi découvrir sur place la collection de montures vintage conçues par Shapiro lui-même, VF by Vintage Frames, réalisées à partir de montures dotées de verres fumés faits sur mesure par le laboratoire de l’entreprise.

Pour célébrer le lancement de la boutique, un modèle exclusif de montures or en formes de cœur avec verres fumés roses a été lancé, offert en quantités très limitées (prix : 200 $).

4873, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

> Consultez le site web de Vintage Frames (en anglais)