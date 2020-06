Au royaume des produits cosmétiques, il est facile de s’y perdre, avec le nombre étourdissant de nouveautés qui atterrissent sur les tablettes. Notre équipe vous présente ses découvertes et ses suggestions de produits testés… et approuvés !

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Silvia Galipeau

La Presse

Le Saint-Laurent sur la peau

Boréalie est une toute jeune marque québécoise inspirée du Saint-Laurent, ce fleuve si emblématique du Québec. Ce « chemin qui marche », tel que l’appelaient les Premières Nations, et sa biodiversité sont au cœur de la démarche du couple derrière cette entreprise, Claire Bardin et Mathieu L’Heureux, qui a eu la jolie idée d’y exploiter les ingrédients qui s’y retrouvent afin de créer des produits cosmétiques. Les valeurs mises de l’avant sont invitantes : formulations minimalistes et vertes, volonté d’écoresponsabilité (contenants en verre, pas de boîtiers en carton), ingrédients naturels et parfois locaux. La première gamme exploite le potentiel du baudrier de Neptune, une algue brune qui vit dans le Saint-Laurent au pouvoir antioxydant, avec trois produits, pour une routine complète. Si la crème ne nous a pas tout à fait convaincue — la formulation est à retravailler, elle laisse des traces blanches sur la peau et peine à pénétrer —, nous avons bien aimé le sérum, très léger et à l’effet tenseur, et surtout l’huile démaquillante, efficace pour éliminer le maquillage et les autres impuretés, faite d’un mélange bien équilibré d’huiles végétales (tournesol, jojoba, castor, yuzu…). Un projet inspirant.

Prix : de 38 $ à 89 $, coffret à 175 $, offerts en ligne.

> Consultez le site de Boréalie

Le grand bleu

PHOTO FOURNIE PAR RALPH LAUREN Le nouveau parfum Polo Deep Blue est inspiré par la fraîcheur de l’océan.

C’est la fête des Pères ce week-end, et si vous êtes à la recherche d’un cadeau de dernière minute à offrir à l’homme de votre vie, la nouvelle fragrance Polo Deep Blue, ajout le plus récent à la gamme Polo Blue, propulsée par Ralph Lauren, aura de quoi l’enchanter. On avoue avoir été conquise en humant au cou de l’homme de la maison ce parfum inspiré par l’océan, ses profondeurs et sa fraîcheur. Des touches rafraîchissantes d’agrumes, de mangue verte hawaïenne et de CristalFizz, une molécule aromatique qui offre des notes évoquant l’océan, sont suivies par des notes de cœur et de fond de cyprès aromatique, sauge, patchouli et sapin baumier. Parfait pour affronter les vagues de chaleur.

Prix : 110 $ (75 ml), offert chez Pharmaprix, Jean Coutu, La Baie et Sephora, et en promotion chez La Baie pour la fête des Pères à 160 $ pour un flacon de 125 ml et une bouteille de voyage en vaporisateur de 40 ml (valeur de 230 $).

> Consultez le site de Ralph Lauren (en anglais)

Coup de foudre vert

PHOTO FOURNIE PAR ELIZABETH GRANT On a eu un coup de foudre pour la crème nourrissante pour le corps à base d’huile de chanvre d’Elizabeth Grant.

Gros coup de foudre pour cette nouvelle crème nourrissante pour le corps, riche et légère à la fois, à base d’huile de chanvre, aux pouvoirs hydratants notoires, en plus de plusieurs ingrédients « verts » et surprenants : pensez kale, persil, épinards. Issue de la dernière gamme « Green Power » d’Elizabeth Grant, une marque canadienne pensée et dirigée par des femmes, la crème pénètre ultra-facilement, sans sensation de gras, et viendra à bout de toutes les petites zones de sécheresse, des oreilles jusqu’au bout des orteils (en passant par les coudes et les talons, testé et approuvé !). Green Power propose également une série de produits plus nichés (baume à lèvres, masque détox, sérum concentré), tous avec plusieurs ingrédients « verts » mystères. Avis aux intéressées.

Prix : 65 $, offerte en ligne.

> Consultez le site d’Elizabeth Grant (en anglais)

Nourriture pour peau affamée

PHOTO FOURNIE PAR VICHY Les nouvelles ampoules LiftActiv de Vichy

Disons-le d’emblée : nous n’avons jamais été très emballée par les produits Vichy par le passé. C’est donc avec peu d’attentes que nous avons essayé la nouveauté de la marque, les ampoules sérum LiftActiv. Surprise : nous les avons adorées. C’est un produit idéal pour celles (et ceux !) qui retrouvent à l’approche de l’été leur peau dénutrie, déshydratée, sans éclat. Le produit se présente comme « anti-âge » puisqu’il contient des actifs réputés pour combattre les rides et la perte de fermeté comme de la vitamine C, un complexe de bio-peptides et de l’acide hyaluronique, mais ce que nous avons surtout apprécié, c’est le fait que ces petites ampoules, appliquées matin après matin sur une peau propre, ont vraiment nourri notre peau dévitalisée, rendu son grain plus doux et notre teint plus égal. On apprécie la formule minimaliste concentrée de 10 ingrédients, sans fragrance, alcool ou conservateurs. Parfait à utiliser en cure de quelques jours.

Prix : 39,95 $, offert en pharmacies, dans les grandes surfaces et en ligne.

> Consultez le site de Vichy