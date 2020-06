Au royaume des produits cosmétiques, il est facile de se perdre, avec le nombre étourdissant de nouveautés qui atterrissent sur les rayons. Notre équipe vous présente ses découvertes et ses suggestions de produits testés… et approuvés !

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Silvia Galipeau

La Presse

Tous au soleil !

À la recherche d’une lotion solaire efficace, facile à appliquer, haute tolérance et, de surcroît, conçue et fabriquée ici ? Ne cherchez plus : la gamme développée par Laboratoire Dr Renaud, dans ses installations situées à la Cité Biotech, à Laval, remplit ces fonctions à merveille. Nous avons pu tester, au cours des dernières semaines, leur sélection de produits, qui comprend notamment une émulsion hydratante antirides pour le visage et une lotion solaire anti-âge pour le corps (belles textures, mais au facteur de protection solaire (FPS) de 15 et 20 qu’on souhaiterait plus élevé) ainsi que notre favorite, une lotion pour le visage et le corps au FPS 30. Pratique, on adore sa texture très légère qui s’étend à merveille et le fait qu’elle a été conçue pour convenir aux peaux les plus sensibles — intolérantes au soleil ou au filtre chimique, enfants, femmes enceintes. Prix : 61,96 $, offerte en ligne et dans les centres esthétiques affiliés.

> Consultez le site web du Laboratoire Dr Renaud

L’art de la simplicité

PHOTO FOURNIE PAR TEAOLOGY Le nouveau baume de beauté tout-en-un de la marque italienne Teaology

Si vous êtes du type « moins, c’est mieux », le nouveau baume de beauté de la marque italienne Teaology devrait vous plaire. Cette formulation « tout-en-un » a plusieurs cordes à son arc : on peut l’utiliser tout simplement comme hydratant quotidien, mais aussi comme masque et base de maquillage, et ce, autant sur le visage et le cou que sur le contour des yeux. Avec ses 95 % d’ingrédients naturels, sa formulation douce conçue pour apaiser les peaux stressées est infusée de thé (comme tous les produits Teaology) bleu et contient également de l’huile d’olive, du beurre de karité, de l’huile de jojoba et des céramides végétaux. On aime : son parfum délicat, ainsi que l’hydratation et l’éclat qu’il donne à la peau. À noter que le produit vient avec un linge 100 % coton, à imbiber d’eau chaude pour ouvrir les pores avant de poser le masque. Prix : 29,50 $ (100 ml), offert en ligne, chez Pharmaprix et dans certains La Baie.

> Consultez le site web de Teaology

À l’eau… sans souci

PHOTO FOURNIE PAR CLINIC-SM Un duo parfait à utiliser après la baignade, par l’entreprise québécoise Clinic-SM

Alors que le gouvernement a annoncé que les piscines publiques seront ouvertes cet été, on commence déjà à rêver de se tremper le gros orteil dans une étendue d’eau, que ce soit une piscine, un lac ou même un spa. Mais la baignade, si elle fait du bien au corps et à l’esprit, peut déshydrater la peau ou même causer diverses réactions cutanées. D’où l’importance de bien nettoyer et hydrater sa peau au sortir de l’eau. Une marque québécoise, Clinic-SM, lancée par une massothérapeute et un pharmacien, offre une gamme de soins en ce sens. Ainsi, le gel de douche transparent offre un pH neutre, pour rééquilibrer l’hydratation de la peau, tout en douceur, alors que la lotion hydratante, légère et ne laissant pas de sensation grasse sur la peau, contient de l’acide hyaluronique, un ingrédient tout indiqué pour donner un maximum d’hydratation à la peau. Un duo efficace, sans parfum, idéal pour les peaux sensibles ou à problèmes. Prix : 44,99 $ pour le coffret.

> Consultez le site web de Clinic-SM

Dream Cream de Jouviance

PHOTO FOURNIE PAR JOUVIANCE La marque de soins québécoise Jouviance vient de lancer une crème-en-masque de nuit réparatrice, à base de plantes et d’agrumes.

Confidence : la testeuse et autrice de ces lignes n’avait jusqu’ici jamais utilisé de crème de nuit. Jamais essayé. Jamais même vu l’utilité. Peut-être parce qu’on croyait, à tort, que ces crèmes étaient lourdes et grasses, bref peu alléchantes. Erreur. La marque de soins québécoise Jouviance vient de lancer une crème-en-masque de nuit réparatrice, à base de plantes et d’agrumes (camu camu, caviar de lime, moringa), hydratante à souhait, sans laisser la moindre sensation de lourdeur appréhendée. À appliquer sur la peau propre du visage, du cou, des lèvres et du contour des yeux, de deux à trois fois par semaine. De là à dire qu’elle assure un teint rajeuni et lumineux au réveil, tel que promis, il y a toutefois un pas. Chose certaine, elle ne peut pas nuire. Si, en prime, vous avez une peau sensible, vous ne vous trompez pas. Prix : 65 $ pour 50 ml, en vente en pharmacie ou sur jouviance.com

> Consultez le site de Jouviance