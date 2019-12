À la recherche d’un présent d’exception, pour soi-même ou une personne chère, tournez-vous vers les artisans joailliers locaux, qui proposent une panoplie de bijoux pour tous les goûts. Voici notre sélection à déposer sous le sapin.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Ora-C

Avec sa marque Ora-C, la joaillière Caroline Pham est selon nous une des créatrices les plus originales de sa génération. Tous ses bijoux sont de véritables œuvres d’art et ne ressemblent à aucun autre. Sa nouvelle collection, Folk L’Ore, offre un voyage à travers l’histoire, au-delà des frontières, où l’artiste convie de multiples héritages qu’elle rassemble en un tout cohérent, comme ces boucles d’oreilles asymétriques en laiton massif, sculptées à la main, mettant à l’honneur des perles de cornaline et des perles baroques d’eau douce.

Boucles d’oreille Roberte, 226 $, offertes en ligne, à la boutique Miljours (426, rue Beaubien Est, jusqu’au 22 décembre) et à l’atelier-boutique (7080, rue Alexandra, #309), ouvert les jeudis soir et sur rendez-vous

Consultez le site d’Ora-C : https://ora-c.com/

Bijoux Pépine

PHOTO TIRÉE DU SITE DE BIJOUX PÉPINE Collier Étoile du Berger (Corail), Bijoux Pépine, 85 $

Perrine Marez se démarque avec sa marque Bijoux Pépine, notamment avec l’utilisation de matières premières inusitées que sont les poudres naturelles comme le sable, le matcha, les épices ou le cacao. En les mélangeant à de la résine provenant du Québec, elle crée à la main à Montréal des bijoux qui n’ont pas leur pareil sur le marché. Ce collier, discret et fort joli, évoque l’Étoile du Berger et vous guidera toute l’année durant.

Collier Étoile du Berger (Corail), 85 $, offert en ligne et dans les points de vente

Consultez le site de Bijoux Pépine : https://www.bijouxpepine.ca/

LLY Atelier

PHOTO CALOPE, FOURNIE PAR LLY Bague torsion en argent, LLY Atelier, 160 $

La nouvelle collection Serpentine par la marque montréalaise L.L.Y. Atelier joue sur les ondulations et la fluidité des matières pour des pièces affichant beaucoup de caractère, qui sont toutes réalisées à la main par la joaillière Agathe Bodineau dans son atelier montréalais. D’esthétique minimaliste, cette bague en argent au fini miroir ondule autour du doigt, telle une vague.

Bague torsion en argent, 160 $, offerte en ligne offertes en ligne, à la boutique Miljours (426, rue Beaubien Est, jusqu’au 22 décembre) et à l’atelier-boutique (7080, rue Alexandra, #309), ouvert les jeudis soir et sur rendez-vous.

Consultez le site de LLY Atelier : https://llyatelier.com/shop

Anne-Marie Chagnon

PHOTO FOURNIE PAR ANNE-MARIE CHAGNON Bracelet Effie (trio), Anne-Marie Chagnon, 75 $

Voilà déjà 20 ans que la créatrice Anne-Marie Chagnon fait sa place ici et à l’international avec ses bijoux. Sa collection automne-hiver 2019, Vibration, met à l’honneur formes arrondies et fluides cohabitant avec lignes droites et matières pures, avec au premier plan les perles baroques d’eau douce aux formes irrégulières, comme dans ce bracelet, combinées à l’étain et au PVC, pour un résultat qui sort des sentiers battus.

Bracelet Effie (trio), 75 $, offert en ligne, dans les points de vente et au stand du Salon des métiers d’arts

Consultez le site d’Anne-Marie Chagnon : https://annemariechagnon.com/fr/

Louve

PHOTO DOMINIC LACHANCE, FOURNIE PAR LOUVE Collier Spam Jam, Louve Montréal, 129 $

Les pièces de Louve brouillent les limites du bijou traditionnel et se reconnaissent à leur travail sur les lignes et la géométrie, à leur épuration et à leur utilisation de matériaux moins traditionnels comme le bois et le cuir. La dernière série de pièces de la créatrice Virginie Turcot-Lamarre, Moon Rebord, se veut une ode au lunaire et au planétaire, avec des pièces grands formats uniques, comme ce collier mettant en vedette le bois clair provenant d’un artisan ébéniste travaillant avec des essences issues de nos forêts québécoises, jouxté d’un empiècement de cuir noir.

Collier Spam Jam, 129 $, offert en ligne ou au stand du Salon des métiers d’art

Consultez le site de Louve Montréal : https://www.louvemontreal.com/

Maksym

PHOTO TIRÉE D’ETSY Boucles d’oreilles barres + anneaux doubles, Maksym, 92 $

Les créations de la marque Maksym allient élégance et minimalisme. Spécialisée en bagues de mariage, la joaillière Maxime Proulx propose aussi des bijoux pour la vie de tous les jours aux formes géométriques épurées qui ne sont pas dénués d’inventivité, comme ces boucles d’oreilles à anneaux doubles (en argent et en or) agrémentées d’une mince barre en argent. Un bijou passe-partout qui se marie avec presque tout !

Boucles d’oreilles barres + anneaux doubles, 92 $, offertes en ligne et dans quelques points de vente

Consultez le site de Maksym : https://www.maksymjoaillerie.com/

WellDunn

PHOTO TIRÉE DU SITE DE WELLDUNN Bague croisée Alex, WellDunn, 60 $

On craque pour les assortiments de bagues offerts par l’entreprise montréalaise WellDunn, avec son petit air boho-chic, à collectionner et combiner pour un effet « wow » avec vos ensembles des Fêtes. Un bon point de départ : la bague Alexe (sur le majeur, à droite sur la photo) est composée de deux anneaux croisés et plaqués en or vermeil 14 carats, un lisse et un perlé.

Bague croisée Alex, 60 $, offerte en ligne et dans les points de vente

Consultez le site de WellDunn Jewelry : https://fr.welldunnjewelry.com/

Rose Buddha

PHOTO FOURNIE PAR ROSE BUDDHA Bracelet Mala Manifeste, Rose Buddha, 88 $

Porter un bijou avec intention, voilà l’idée derrière le Mala, un bijou traditionnel bouddhiste qu’on croise désormais réinventé de plusieurs façons. L’entreprise québécoise Rose Buddha offre ce bracelet composé de cinq bracelets mala, tous fabriqués à la main au Canada et parsemés de différentes pierres comme le quartz rose, l’agate grise et l’hématite.

Bracelet Mala Manifeste, 88 $, offert en ligne

Consultez le site de Rose Buddha : https://myrosebuddha.com/

Nina.Nanas

PHOTO MAXYME G. DELISLE, FOURNIE PAR NINA.NANAS Boucles d’oreilles Suzanne (longues), Nina.Nanas, 205 $ pour la paire (105 $ pour un seul exemplaire)

Avec ses bijoux d’inspiration dadaïste, la marque Nina.Nanas ne passe jamais inaperçue. Ses créations, à la fois délicates et inspirées, sont absolument charmantes. Avec leurs courbes sinueuses, ces boucles d’oreilles nommées en l’honneur de Suzanne Duchamp, artiste peintre dadaïste et sœur de Marcel Duchamp, ajouteront une touche d’extravagance à vos ensembles. En argent .925 et laiton, avec perles d’eau douce teintées.

Boucles d’oreilles Suzanne (longues), 205 $ pour la paire (105 $ pour un seul exemplaire), offertes en ligne

Consultez le site de Nina.Nanas : https://www.ninananas.com/

Horace Jewelry

PHOTO TIRÉE DU SITE D’HORACE JEWELRY Barrette Hariet, Horace Jewelry, 8 $ chacune

L’entreprise Horace Jewelry propose de mignons bijoux abordables. On aime beaucoup leur nouvelle collection de barrettes, qui permet d’ajouter du style à vos tenues de Noël en un tournemain, comme celles-ci, en métal et acétate, offertes en tortoise, rose ou blanc, à agencer selon ses envies !

Barrettes Hariet, 8 $ chacune, offertes en ligne et dans les points de vente

Consultez le site de Horace Jewelry : https://horacejewelry.com/