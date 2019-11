Le café-boutique éphémère ouvert par Dress to Kill, au Quartier DIX30, met de l’avant l’achat de créations canadiennes pour le temps des Fêtes.

PHOTO FOURNIE PAR DRESS TO KILL

Une première boutique éphémère pour Dress to Kill

Le magazine de mode Dress to Kill occupe un local du Quartier DIX30 (9415, boulevard Leduc), jusqu’au 31 décembre, pour promouvoir les créateurs et artisans canadiens.

Valérie Simard

La Presse

Ce magasin général de Noël, imaginé par l’équipe du magazine, offre une vitrine non seulement aux créateurs de mode, de bijoux et d’accessoires, mais aussi à des entreprises canadiennes qui proposent des produits de beauté et des articles pour la maison.

Christopher Bates, Rad Hourani, Kanuk, Iris Setlakwe, Nadya Toto, Judith & Charles et Victor Benaderette font partie des créateurs choisis.

L’endroit, qui se veut un café-boutique, sera également un lieu de rencontre où seront présentées des conférences sur les créateurs d’ici et sur les avantages de l’achat local.

Consultez le site de Dress to Kill (en anglais) : https://dresstokillmagazine.com/