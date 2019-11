La designer Isabelle Deslauriers, des marques Desloups et Alice et Simone, remet ça avec la deuxième édition de son événement Le kids party St-Denis, samedi, de 9 h à 16 h, à sa boutique-atelier.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Alors que beaucoup de gens commencent à penser à leurs cadeaux de Noël, elle y accueille pour une journée des créateurs québécois pour enfants, dont on pourra découvrir les produits, soit les accessoires ludiques de Lox Lion (photo), l’univers décalé de MAM & POP, par l’artiste plasticienne Jolène Morin, dont les illustrations prennent vie sur des coussins et des t-shirts, ainsi que Dansereau, entreprise montréalaise qui propose des patrons de couture de poupées et d’animaux à faire soi-même.

La journée sera ponctuée de plusieurs ateliers ludiques pour les familles. Passez faire un tour avec les petits !

3694, rue Saint-Denis, Montréal

Consultez la page de l’événement : https://www.facebook.com/events/412606149632272/