Un nouveau marché rassemblant plusieurs créateurs montréalais de mode, de bijoux, de sacs, d’accessoires déco, de produits de soins corporels et de gâteries gourmandes voit le jour cette fin de semaine.

Valérie Simard

La Presse

La première édition du marché de la Maison des créateurs se veut un évènement familial et festif avec une zone pour les enfants, des prestations de DJ et diverses animations.

Parmi les exposants issus du monde de la mode, on note la présence de Malka Studio, une nouvelle marque de sacs conçus à Montréal, des marques de vêtements MAS Montreal, Odelayo et Esser et des créatrices de bijoux Waxx Design et Nomade Créations.

Le 26 octobre de 10 h à 20 h et le 27 octobre de 10 h à 18 h. Au Salon 1861, 550, rue Richmond, Montréal

Consultez la page de l’événement : https://www.facebook.com/events/507908023101898/