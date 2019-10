Aldo s’associe avec nulle autre que Disney pour une collection limitée dévoilée hier.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

La marque de chaussures et accessoires revisite certaines de ses silhouettes emblématiques, ornées de motifs et de dessins évoquant Mickey et Minnie Mouse.

Certaines pièces sont plus subtiles, comme un imprimé « léopard » sur des bottillons, flâneurs et sacs à dos et d’autres, plus ludiques, qui affirmeront sans ambages et sans gêne votre amour pour le célèbre couple de souris !

Consultez le site d’Aldo : https://www.aldoshoes.com/ca/fr/disney