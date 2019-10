Elle est de retour, la vente d’atelier chez Bodybag by Jude.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Jusqu’à dimanche, la marque montréalaise offrira dans sa boutique-atelier située au 17, rue Bernard Ouest, dans le Mile End, échantillons, pièces issues des collections précédentes et vêtements avec petits défauts à prix réduit.

Pièces décontractées ou plus chics, morceaux intemporels, mais pas plates pour le bureau, c’est l’occasion de faire de belles trouvailles et aussi de découvrir la nouvelle collection automne-hiver qui met de l’avant des imprimés à carreaux ou à rayures, des couleurs plus neutres comme le marine ou vives comme le rouge flamboyant, sur des pièces automnales comme la veste en tricot ou la jupe longue.

Consultez la page Facebook de Bodybag : https://www.facebook.com/events/912688669064726/