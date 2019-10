The Case Full of Seoul propose huit produits de marques sud-coréennes, pour une routine beauté complète.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Beauté à la coréenne

C’est souvent de la Corée du Sud que nous viennent les dernières innovations et tendances en beauté. Il suffit de penser à l’engouement pour les masques en feuilles, d’abord popularisés là-bas, pour s’en convaincre.

Voilà pourquoi nous étions fort intrigués d’essayer le coffret The Case Full of Seoul.

À l’intérieur, huit produits sélectionnés parmi les meilleures marques sud-coréennes, à utiliser ensemble pour une routine beauté optimale.

Nos préférés : le sérum en gelée à la rose et l’huile pour le visage à base d’huiles d’églantier et de rose, tous deux très apaisant et hydratants, de la marque Urang, et la base de maquillage de Touch in Sol, qui unifie joliment le teint et laisse la peau doucement veloutée.

Idéal pour celles qui cherchent à illuminer et hydrater leur peau.

159,99 $, offert chez Costco (en magasins et en ligne)

Consultez le site de Costco : https://www.costco.ca/The-Case-Full-of-Seoul-Korean-Beauty-8-piece-Skin-Care-Regimen.product.100502732.html

Petits à croquer

PHOTO FOURNIE PAR ATTITUDE La nouvelle gamme Little leaves, par Attitude, est destinée aux enfants de 2 à 12 ans.

Des formulations naturelles et sécuritaires, des ingrédients actifs performants, une approche écoresponsable et, tout ça, dans une marque locale.

Bref, il y a plein de raisons d’aimer les produits Attitude. On a vite adopté leur plus récente gamme, Little leaves. Conçue pour les enfants de 2 à 12 ans, elle propose cinq produits hypoallergéniques (shampoing et gel nettoyant 2 en 1, bain moussant, lotion pour le corps…).

Les produits sont tous formulés à partir d’actifs issus de feuilles de bleuets, aux propriétés apaisantes et protectrices, et d’extraits de graines de Moringa.

Si les formulations sont prises avec le plus grand sérieux, la gamme affiche aussi un côté ludique avec ses personnages rigolos, ses couleurs vives et ses irrésistibles parfums fruités.

Le favori de fiston (et de maman) : coco-melon d’eau. Bon à croquer !

De 5,95 $ à 12,95 $, offert en ligne et dans les points de vente

Consultez le site d’Attitude : https://www.labonneattitude.com/

Fixer, illuminer, recommencer

Créé par un dermatologue américain avec l’apport de sa femme, artiste maquilleuse, Dermablend propose des produits pour le teint au haut niveau de tolérance, pour les peaux les plus réactives ou sensibles, et qui ne vous laisseront pas tomber au milieu de la journée lorsqu’il est temps de camoufler imperfections et cicatrices.

Un de leurs produits les plus populaires, la poudre fixatrice, permet de faire tenir fond de teint et maquillage jusqu’à 16 heures — pour en avoir fait l’essai (il faut appliquer une bonne couche, laisser reposer deux minutes, puis enlever le superflu), c’est assez impressionnant.

Cette dernière vient d’être lancée en version poudre « banane » illuminatrice avec les mêmes propriétés, teint illuminé et radieux en sus. On aime bien le petit effet velouté qu’elle crée sur la peau.

36 $, offert en ligne, ainsi que chez Jean Coutu et Pharmaprix

Consultez le site de Dermablend : https://www.dermablend.ca/fr/

Chouchouter ses pointes

PHOTO FOURNIE PAR PHYTO Cette nouvelle gelée de soin hydratante par Phyto permet d’hydrater les pointes en tout temps !

Pour souligner ses 50 ans d’existence, la marque française Phyto, dont tous les produits sont fabriqués à même les laboratoires de la maison à partir d’actifs naturels, a revu la formulation d’une de ses gammes phares pour les cheveux, PhytoJoba, à base d’huile de jojoba, cet « or du désert » au pouvoir hydratant assez phénoménal.

Au shampoing et au masque s’ajoute un petit nouveau qui a volé notre cœur : la gelée de soin hydratante, à base de lait de jojoba et d’extraction de mauve, aidant à maintenir l’hydratation.

Spécialement conçue pour hydrater les pointes et longueurs, cette gelée toute en fraîcheur ne laisse pas de résidu collant et s’applique après le séchage, et au besoin durant la journée, pour combattre efficacement la sécheresse.

30 $, offert en ligne et dans plusieurs pharmacies

Consultez le site de Phyto : https://www.phyto-canada.ca/fr/