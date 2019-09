Six tendances de la mode à Milan

(Milan) Tombée de rideau sur la semaine de la mode milanaise qui a connu son lot d’invités surprise et a révélé les grandes tendances pour le printemps-été 2020 des maisons italiennes, avec le rose et la jungle pour vedettes.

Isabelle SCIAMMA

Agence France-Presse

1. Le rose

Il était sur tous les défilés, poudré chez Armani, acidulé chez Fendi, pop chez Marni, bougainvilliers chez Alberta Ferretti, pêche chez N.21, oriental chez Marras, bonbon chez Marco de Vincenzo, classique chez Prada.

Une couleur assumée, détachée des stéréotypes qui lui sont attribués, et parfaite pour l’été 2020 qui s’annonce léger et bourgeois.

2. La tendance jungle

PHOTO ALESSANDRO GAROFALO, REUTERS Difficile d’échapper à la tendance jungle chez Versace.

Difficile d’échapper à la tendance jungle, surtout après le triomphe de Jennifer Lopez au défilé Versace dans la revisitation de la Jungle Dress devenue image la plus recherchée sur Google dans les années 2000.

Du coup chez Versace, le thème est central, mais on le retrouve aussi chez Dolce e Gabbana qui le décline à l’envi, jusque dans le décor de son défilé. Chez Fendi, c’est dans un motif hawaïen vert qu’il fait son apparition, chez Marni Francesco Risso fait référence à la jungle amazonienne, encore plus menacée depuis les incendies cet été.

Chez Armani de grandes feuilles tropicales se dessinent avec délicatesse sur les robes, chez Ermanno Scervino c’est un motif palmier jaune qui retient l’attention.

La tendance jungle va même jusqu’à s’infiltrer chez Bottega Veneta, pourtant très stricte et monochrome, avec l’apparition d’un motif imprimé Singe et ananas. Enfin, elle est préhistorique chez GCDS avec une collection reprenant le logo et les couleurs du film Jurassic Park.

3. Hippie et années 70

PHOTO TIZIANA FABI, AFP Les années 70 ont le vent en poupe pour ce printemps-été 2020 chez Prada.

Les années 70 ont le vent en poupe pour ce printemps-été 2020. Tant dans les formes des tailleurs pantalons/vestes, larges, presque pattes d’éléphant comme chez Prada ou Gucci, mais aussi dans l’esprit de la collection Fendi, avec le matelassé des petits manteaux ou la maille hippy.

Chez Etro comme chez Alberta Ferretti, les caftans bohème et ethnique en version chic confirment la tendance.

4. Artistique

PHOTO LUCA BRUNO, AP Chez Marni, les tissus sont peints à la main à coups de pinceaux et de touches colorés pour créer les motifs des tissus imprimés ou bien appliqués directement sur le cuir des manteaux.

Sur les passerelles milanaises, les maisons italiennes ont revendiqué leur amour pour l’art. Moschino a entièrement dédié sa collection au peintre Pablo Picasso avec des silhouettes picturales à souhait, robe cubiste, collage à la guitare, Demoiselles d’Avignon.

Chez Ferragamo un motif récurrent de la collection s’inspire de la Fontaine de Neptune de Florence, dont la récente restauration a été financée par la maison florentine.

Chez Marni, les tissus sont peints à la main à coups de pinceaux et de touches colorés pour créer les motifs des tissus imprimés ou bien appliqués directement sur le cuir des manteaux ; chez MSGM, le styliste Francesco Risso a invité l’artiste américain Todd Bienvenu à imprimer une série des peintures sur des t-shirts ou des sacs.

Missoni a fait appel à l’artiste islandais Olafur Eliasson pour éveiller les consciences à une démarche écoresponsable en distribuant des lampes-torches à énergie solaire à tous les invités du défilé.

5. Fleurettes

PHOTO TIZIANA FABI, AFP Chez Missoni, les patchworks des pantalons, robes et vestes associent le motif fleurette aux rayures ou aux pois.

L’été prochain sera également agrémenté de petites fleurs élégantes. Chez N.21, le costume veste/pantalon échappe à la rigueur en se couvrant entièrement d’un motif à petites fleurs.

Chez Missoni, même les mocassins sont fleuris tandis que les patchworks des pantalons, robes et vestes associent le motif fleurette aux rayures ou aux pois.

On le retrouve aussi chez Vivetta, Arthur Arbesser, Luisa Beccaria.

6. Transparence et légèreté sensuelles

PHOTO MIGUEL MEDINA, AFP Les formes sont fluides et les tissus transparents pour la prochaine saison : Dolce e Gabbana propose des robes en voile ou en maille fine qui laissent entrevoir la silhouette.

Les formes sont fluides et les tissus transparents pour la prochaine saison : Fendi, Missoni, Dolce e Gabbana proposent des robes en voile ou en maille fine qui laissent entrevoir la silhouette.

Chez MSGM les costumes veste/pantalon sont réalisés en fine dentelle, Marco de Vincenzo conçoit des petits manteaux ou chemisettes en voile transparents.

La transparence réside aussi dans les tissus ajourés, souvent coupés au laser, comme chez Fendi, Tod’s ou Bottega Veneta, trois maisons qui réussissent par cet artifice à alléger la fourrure ou le cuir.