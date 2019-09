La nouvelle campagne de l’entreprise montréalaise MYEL, spécialisée dans la confection de bijoux à la fois sophistiqués et intemporels, créés et fabriqués localement avec des matériaux éthiques, a de quoi faire tourner les têtes.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

« L’heure dorée » met en vedette la mannequin Coco Baudelle — qui s’est notamment fait connaître en tant qu’égérie de Glossier, et qui est également scénariste et diplômée en droit — et le photographe Shayne Laverdière, qui est derrière la dernière campagne de la marque de luxe Chloé.

Ces deux talents d’ici rêvaient de travailler ensemble, une occasion que leur a offerte la joaillière Myriam Élie, qui a donné entièrement carte blanche à ces deux artistes.

Ainsi, Coco Baudelle a fourni ses propres vêtements et choisi les bijoux qu’elle porte dans cette campagne qui capte de façon magnifique la lumière de fin de journée.

