Une oeuvre pour une mode plus propre

Intitulée Le monde ou rien, la structure faite de bois recyclé et de vêtements récupérés prend la forme d'un globe terrestre de tissu entouré de fleurs et de plantes. Son but ? Sensibiliser le consommateur à une réalité qui ne peut plus être ignorée : l'industrie de la mode est la plus polluante après celle du pétrole.

L'installation offre un aspect immersif élaboré par Vincent Martin. Téléphone en main, les visiteurs obtiennent des informations sur l'industrie textile dans différents pays en balayant le globe avec leur téléphone intelligent.

Les capsules abordent différents sujets comme l'industrie du coton en Inde, le textile fait à partir d'ananas au Brésil, ou encore, les enjeux d'exportation en Afrique de l'Ouest. Il s'agit d'un voyage à travers le monde sur la mode éthique qui permet d'éduquer et de conscientiser.

S'informer pour mieux comprendre

Ce projet est né d'un partenariat entre Moment Factory, studio multimédia, et Once Again, collectif créatif montréalais axé sur le développement de produits faits de matières biologiques et locales.