Vêtements et accessoires colorés pour la diversité

Saint James est connu pour ses intemporelles marinières rayées. L'entreprise a dévoilé en juin dernier sa marinière arc-en-ciel Minquiers Pride. Ce sont 20 $ par marinière vendue qui seront versés à la fondation Born This Way, fondée par Lady Gaga et sa mère Cynthia Germanotta pour soutenir les jeunes et aider à créer un monde plus ouvert. Un classique revisité ! Prix : 86 $, offerte en ligne.

PHOTO FOURNIE PAR SAINT JAMES