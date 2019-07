Fendi célèbre Lagerfeld et pense à l'après-Karl

Cinquante-quatre silhouettes, autant que d'années de collaboration entre Lagerfeld et Fendi, doivent défiler en soirée au Temple de Vénus, sur le mont Palatin, vestige deux fois millénaire pour lequel l'enseigne italienne a annoncé débourser 2,5 millions d'euros pour sa restauration.

Il ne reste aujourd'hui que l'abside et quelques colonnes de cet édifice construit entre 121 et 135 après. J.-C., sous le règne de l'empereur Hadrien, et qui fut l'un des temples les plus vastes de la Rome Antique.

Les origines profondément romaines de la maison fondée en 1925 par Edoardo et Adele Fendi sont au coeur de la collection automne-hiver 2019-2020 intitulée The Dawn of Romanity, présentée jeudi en ouverture de la Semaine haute couture de Rome (4-7 juillet).

« Faire venir notre couture à Rome est la meilleure façon de célébrer Karl Lagerfeld, Fendi et sa ville, une occasion unique d'exprimer nos racines, notre créativité audacieuse et notre savoir-faire, qui ont toujours fait partie de l'ADN de la maison », a déclaré Serge Brunschwig, président de Fendi.

« Grâce à Fendi, le plus grand temple de la Rome antique, dédié à la Rome éternelle et à Vénus, va retrouver sa gloire d'antan », s'est félicité Alfonsina Russo, directrice du Parc archéologique du Colisée.

Avec cet événement, Fendi entend regarder vers ses origines tout en s'ouvrant à une renaissance, celle de l'après-Karl.

Un défi pour cette institution laissée orpheline par la mort du « Kaiser » dont la relation avec Fendi représente un record de longévité dans l'histoire de la mode, et dont Silvia Venturini Fendi assure la continuité.