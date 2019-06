Boutique Spring fait un virage végétalien

Olivia Lévy

La Presse La Presse Suivre @OliviaLevy

Depuis ce printemps, Boutique Spring (Call It Spring), qui fait partie du groupe Aldo et qui compte plus de 400 magasins un peu partout dans le monde, offre chaussures, sacs à main et accessoires 100 % végétaliens, sans composants d'origine animale, sans plume, fourrure, ni fibre de laine.