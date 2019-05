Prada renonce à la fourrure animale

Si ces décisions sont importantes symboliquement et saluées par les associations de protection des animaux, la fourrure représente généralement une partie très marginale du chiffre d'affaires de ces maisons.

Prada n'a pas précisé de pourcentage, mais pour Gucci (groupe Kering), qui a cessé la fourrure à partir de 2018, il comptait pour 0,16 % de ses ventes.

Prada a précisé que cette mesure faisait suite à « un dialogue positif » avec Fur Free Alliance (FFA), une alliance de plus de 50 organisations pour la protection des animaux présentes dans une quarantaine de pays, en particulier avec les associations LAV et The Humane Society of the United States.

Cette décision prendra effet à partir de sa collection femmes printemps-été 2020.

« L'innovation et la responsabilité sociale font partie des valeurs fondatrices du groupe Prada et la décision d'adopter une politique "fur-free" [...] représente une étape importante dans le cadre de cet engagement », a expliqué sa directrice artistique Miuccia Prada, citée dans le communiqué du groupe milanais.

« La recherche et le développement de matériaux innovants permettront à l'entreprise d'explorer de nouvelles frontières en termes de création, tout en répondant à la demande pour des produits plus éthiques », a-t-elle ajouté.

Les associations de protection des animaux se sont félicitées de cette décision.

Prada, qui compte aussi les marques Miu Miu, Car Shoe et Church's, « rejoint la liste, qui ne cesse de croître, des marques qui bannissent la fourrure pour répondre au changement d'attitude des consommateurs envers les animaux », s'est réjoui le président de FFA, Joh Vinding.

Séduire les milléniaux

Ces dernières années, les grandes maisons italiennes Armani, Gucci, Versace, Furla, la britannique Burberry, les griffes américaines Donna Karan, DKNY, Michael Kors ou encore le couturier français Jean-Paul Gaultier ont fait des choix similaires.

« Stella McCartney a été pionnière de ce mouvement en 2001. Alors que les consommateurs deviennent plus informés sur l'impact destructeur de la mode sur l'environnement, les acteurs de l'industrie font face à une pression croissante pour prendre position sur des questions éthiques, comme la cruauté envers les animaux », explique Nina Marston, experte sur les questions de mode au cabinet Euromonitor International.

« Cet engagement aidera Prada à accroître l'attractivité de sa marque auprès des jeunes consommateurs de luxe, qui préfèrent de manière croissante acheter des marques partageant leurs intérêts et leurs valeurs », ajoute-t-elle, soulignant que les milléniaux sont une cible essentielle pour ce secteur.

Selon KPMG, en 2025, l'industrie du luxe réalisera 45 % de son chiffre d'affaires auprès des 18-35 ans.

De son côté, la filière de la fourrure a régulièrement dénoncé des opérations « marketing » de la part des maisons annonçant de telles décisions.

« Je suis surpris qu'une marque qui se préoccupe de développement durable renonce à un produit naturel comme la fourrure. Désormais, les consommateurs de Prada auront uniquement de la fourrure plastique comme option, ce qui est mauvais pour la planète », a commenté mercredi le président de la Fédération internationale de la fourrure, Mark Oaten.

Il a appelé Prada à revenir sur sa décision et « à faire confiance à ses clients, en les laissant décider s'ils veulent acheter de la vraie ou de la fausse fourrure ».

Le mouvement touche de nombreux pays de la planète.

Le gouvernement norvégien entend ainsi interdire l'établissement de tout nouvel élevage destiné à la fourrure et imposer le démantèlement des élevages existants d'ici à février 2025.

Aux États-Unis, des lois interdisant la vente de fourrure ont parallèlement déjà été votées à San Francisco et Los Angeles. Un projet de loi municipal similaire à New York fait polémique, avec, d'un côté, des défenseurs des animaux et de l'autre, une alliance inattendue de représentants d'un secteur économique ayant une longue tradition new-yorkaise et des minorités attachées au port de la fourrure.