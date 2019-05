Retraite islandaise au spa The Retreat

En plein paysage lunaire, le nouvel hôtel-spa islandais The Retreat du Blue Lagoon propose une expérience déroutante bercée par les éléments. Si l'hôtel est presque inaccessible au commun des mortels, le spa et ses soins à la carte permettent de s'offrir un petit luxe dans un lieu d'une beauté unique au monde.

Il aura fallu quatre ans pour bâtir The Retreat dans une composition incessante avec la nature rude des lieux. Un véritable tour de force. « Nous avons dû revoir les plans au fur et à mesure des explosions dans la lave », explique l'architecte responsable du projet, Perla Dís Kristinsdóttir. Lorsque la roche s'imposait, elle était intégrée à l'architecture, au bénéfice du résultat final à la fois singulier, organique et respectueux du milieu unique au monde dans lequel il s'enracine.

Bienvenue au premier établissement cinq étoiles d'Islande, à l'architecture signée Basalt Architects, fondé par Sigríður Sigþórsdóttir qui, dans les années 80, a arpenté cet endroit vieux de 800 ans pour y bâtir un peu plus tard le Blue Lagoon, aujourd'hui véritable aimant à touristes. Nous sommes ici sur la péninsule de Reykjanes, qui chevauche la dorsale médio-atlantique, point de rencontre des plaques nord-américaine et eurasienne, et qui a servi autrefois de base militaire de surveillance des sous-marins soviétiques.

Prendre un vol de nuit et voir le jour se lever sur le Blue Lagoon est la meilleure façon d'aborder une halte à l'hôtel-spa The Retreat, ouvert au printemps 2018. Sur fond de volutes et dans des dégradés pastel, de grands oiseaux griffent le ciel et brouillent de leurs cris le souffle du vent et le clapotis de l'eau. Le champ de lave couvert de mousse à l'horizon balaie tout repère.

Tout cela a bien sûr un prix, lequel place une nuit dans une suite à The Retreat à la portée de quelques privilégiés seulement, parmi lesquels on compte des vedettes de cinéma et de la musique dont le personnel très dévoué et discret tait le nom. Une visite de journée (quatre heures) au spa de l'hôtel est, en revanche, un luxe relativement plus abordable (autour de 875 $) qu'on peut faire figurer dans la liste des plaisirs à offrir ou à s'offrir une fois dans une vie.

À l'origine des choses

Accéder au spa donne la curieuse impression de descendre dans les entrailles de la terre grâce à des couloirs secrets, à l'omniprésence de la roche volcanique, à des teintes sombres et à un jeu de lumières dosant clarté et obscurité. Le design d'intérieur aux lignes, couleurs et matières inspirées par le paysage, pensé avec la firme établie à Milan Design Group Italia, sert cette parenthèse hors du temps. Tout au fond, une sorte de grotte secrète accueille le rituel de soins, signature de ce spa intime, au plus près de la matière première. L'hôte peut s'y envelopper de silice, d'algues et de minéraux presque à l'état brut.

La peau en ressort nettoyée, renforcée, nourrie et avec ce fameux teint radieux très recherché. Ces soins sont à alterner avec des bains dans le lagon, le corps enveloppé d'une chaleur divine et le visage fouetté par le vent, et des passages par le hammam et le sauna sertis dans la roche. Pour être carrément transporté, réservez un massage sur l'eau, une exclusivité de cette nouvelle alcôve du Blue Lagoon.

https://www.bluelagoon.com/ (en anglais)