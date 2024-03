Rose Ouellette et Gertrude Bellerive

S’il y a probablement des questions de succession dans les coming out post mortem, il y a surtout l’envie de partir en paix en réglant ses comptes avec le passé. Et aussi pour permettre aux survivants de sortir enfin de l’ombre de leur célèbre conjoint.

« Depuis la mort de Louvain, Mario Théberge est très présent sur les réseaux sociaux. Je le comprends, et c’est bien correct, dit Dany Turcotte. Mario a tellement été dans l’ombre de son bel homme en bleu. Qu’il profite de la lumière actuelle. »

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE L’animateur, auteur et comédien Dany Turcotte

Son histoire d’amour avec le chanteur de charme fera d’ailleurs l’objet d’un film. L’auteur Simon Boulerice travaille sur le scénario du projet en développement et produit par Babel Films. « Ça me touche énormément, leur mariage in extremis, au seuil de la mort alors que le prêtre arrivait pour le mariage au même moment où on allait donner les obsèques », a confié Simon Boulerice, en entrevue récemment à l’émission Je viens vers toi de Marc Labrèche.

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Michel Louvain lors de la soirée du 39e gala de l’ADISQ en 2017

Vivre dans la honte ?

C’est bien beau de se retirer au dernier acte en dévoilant sa vérité au public. Mais ces personnalités ont-elles vécu durant des décennies leur vie amoureuse dans la honte et la culpabilité ?

« Non, Michel n’avait pas honte d’être gai : il se protégeait et me protégeait, rétorque Mario Théberge. Dans les années 1990, des humoristes aimaient le ridiculiser à la télévision. Entre autres au jeu télévisé Piment fort. Des moqueries gratuites qui lui ont fait très mal. Il a pleuré dans mes bras parce qu’on le caricaturait en grande folle ; ce qu’il n’était pas du tout dans la vie. »

Le 1er avril 2021, les médecins annoncent à Michel Louvain qu’il a un cancer de l’œsophage métastasé au foie. « J’ai dit à Michel, on va passer au travers comme on est passés au travers de bien des choses. Et sa réaction a été : “Mario, je veux qu’on se marie”. »

Le chanteur de Buenas noches mi amor s’est éteint deux semaines plus tard, soulagé de savoir que leur union était officialisée. « J’ai beaucoup pleuré les mois suivant sa mort, confie Mario Théberge. Mais je me suis réconforté en voyant ce tsunami d’amour déferler sur le Québec. Ça m’a beaucoup aidé dans mon deuil. Avant de m’endormir, je pense à Michel. Et je lui dis : hey Minou, tu ne dois pas en revenir de cette grosse vague d’amour… »

La Poune, lesbienne, une vieille nouvelle

Le 14 février dernier, jour de la Saint-Valentin, les médias ont reçu un communiqué de presse pour faire le coming out de Rose Ouellette, accompagné d’une photo de La Poune avec son amoureuse, Gertrude Bellerive. Une vieille photo en noir et blanc fournie par la petite-fille de la comédienne, Kathleen Verdon. Une annonce pour parler du spectacle La Géante, consacré à la vie de Rose Ouellette, qui prendra l’affiche l’été prochain.

Ce n’était pas un scoop car en 2019, Kathleen Verdon avait déjà parlé de la relation amoureuse de sa grand-mère dans la série Dans les pas de… diffusée sur Historia. Ce « coming out posthume » a fait réagir le public, et Mme Verdon a été invitée à l’émission Tout le monde en parle le dimanche suivant.

Est-ce qu’on trahit la vie privée d’une vedette en dévoilant son orientation sexuelle après sa mort ?

À mon avis, il n’est jamais trop tard pour réparer les injustices du passé. Rose Ouellette n’avait pas à se sentir forcée de vivre son amour dans la honte et le secret. Michel Dorais, sociologue, auteur et ex-professeur à l’Université Laval

De son côté, Janette Bertrand se demande si on continue à mentir ou on commence à dire la vérité. « Je pense qu’on vit dans une période où les gens veulent savoir la vérité. Bien qu’il y ait encore des fragilités et des personnalités homosexuelles qui aiment mieux ne pas en parler publiquement. »

« Je suis certain que La Poune ne se retourne pas dans sa tombe en voyant que le public a appris qu’elle était lesbienne », dit Dany Turcotte. Selon lui, la légende québécoise des variétés aurait sans doute suivi l’exemple de Debbie Lynch-White, Katherine Levac ou Ariane Moffatt.

« Ça veut juste dire que la société évolue, conclut l’animateur. Il y a une explosion des genres et une nouvelle diversité sexuelle. Les jeunes d’aujourd’hui sont chanceux d’avoir cette liberté-là. »