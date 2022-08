Accueillir un chiot

Cinq pièges où ne pas mettre les pattes

À l’heure où les Québécois n’ont jamais autant adopté d’animaux de compagnie, l’éducateur canin Sébastien Larabée expose un condensé des stratégies les plus efficaces pour comprendre et inculquer les bons comportements aux jeunes pitous. Accueillir un chiot détaille ainsi les méthodes à appliquer pour sa socialisation, l’apprentissage du jeu ou encore la propreté, mais aussi les travers à éviter. Nous avons abordé avec l’auteur les erreurs les plus fréquentes observées chez les adoptants.