Les vétérinaires, sous pression, appellent à la prévention

Les propriétaires d’animaux sont appelés à se montrer patients comme l’araignée et rusés comme le renard : les cliniques vétérinaires en ont plus que jamais plein les pattes, et l’ordre régissant la profession appelle le public à adopter, non pas des petits chatons, mais plutôt une attitude préventive, pendant qu’il se démène pour trouver des solutions.