(Moscou) La Russie a fermé un complexe de bassins flottants exigus dans lesquels des baleines capturées étaient autrefois entassées, une situation qui avait suscité l’indignation dans le monde, contraignant les autorités à libérer des cétacés en 2019.

Agence France-Presse

« Afin de prévenir la captivité illégale d’animaux marins, ces structures flottantes ont été démantelées », a annoncé jeudi dans un communiqué le Parquet en charge des questions environnementales dans cette région de l’Extrême-Orient russe.

Ces bassins, situés près du port de Nakhodka, sur l’océan Pacifique, servaient à garder en captivité des bélugas et des orques qui avaient été capturés, afin de les revendre à des parcs aquatiques, notamment en Chine.

En 2019, la publication de photos montrant une centaine de ces mammifères marins entassés dans les petites piscines avait suscité un tollé international, forçant les autorités locales à les libérer.

Plusieurs groupes de défense de l’environnement et des droits des animaux se sont réjouis du démantèlement de ces bassins.

« Cette décision n’a que trop tardé. Nous avons fourni beaucoup d’efforts pour fermer (les bassins) et libérer les baleines », a ainsi déclaré Dmitri Lissitsine, qui dirige l’ONG Sakhakin Watch.

Tous les cétacés qui étaient en captivité dans ces structures, dont 77 bélugas, sont désormais retournés dans la nature.

M. Lissitsine explique que la libération des animaux a été « très difficile », car la plupart des baleineaux n’étaient pas habitués à vivre dans leur habitat naturel. Il a donc fallu les réhabiliter progressivement.

La Russie est le seul pays au monde autorisant la capture et la vente d’orques et de bélugas à des aquariums, une pratique controversée rendue possible grâce à des failles juridiques que les autorités ont promis de corriger.