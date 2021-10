Le zoo de Guadalajara, au Mexique, a présenté mardi quatre tigreaux du Bengale nés le 3 juillet.

Agence France-Presse

« Ils sont nés de nos tigres du Bengale Albert et Chitara et ils sont déjà en exposition au zoo. Ils sont joueurs. Ce sont des bébés qui jouent en permanence, explorent le monde et apprennent les odeurs, les arômes et les sons », explique Lorena Alejandra, vétérinaire du zoo de Guadalajara.

