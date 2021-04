Une tortue caouanne nommée Shlomit a été relâchée dans la mer en Israël par le personnel du centre de sauvetage des tortues marines, après une longue convalescence des suites d'un grave traumatisme crânien.

Agence France-Presse

Elle a été secourue par des plongeurs en octobre 2019, après avoir subi une grave blessure à la tête, qui semble avoir été causée par un navire. Après un examen approfondi, le personnel médical a déterminé qu'elle avait subi une fracture à la boîte crânienne et à l'orbite.

Elle a été en convalescence pendant un an et demi dans le centre de sauvetage, où elle a pris énormément de poids, plus de 12 kilos. Les vétérinaires ont récemment estimé qu'elle était prête à retourner dans la mer.

Grâce aux données GPS transmises par une balise fixée sur sa carapace, des spécialistes pourront suivre le parcours de Shlomit dans la Méditerranée.

