Une jeune entrepreneure québécoise a mis sur pattes un nouveau service visant à déterminer quelles races de chien seraient les plus compatibles avec le style de vie et les aspirations d’un adoptant potentiel. En y adjoignant des outils de recherche et de prévention, elle désire ainsi enrayer les erreurs de casting et désamorcer de mauvais réflexes, comme se tourner vers les « usines à chiots ».

Sylvain Sarrazin

La Presse

Déniche ton chien propose deux forfaits aux tarifs respectifs de 50 $ et 140 $, plus taxes. Le premier fonctionne avec un questionnaire détaillé en ligne sur les attributs du chien idéal, la démarche et le cadre de vie du répondant. Un algorithme calcule alors les meilleurs taux de compatibilité avec trois races de chiens parmi les 110 recensées, soulignant d’éventuels bémols par rapport au profil rêvé. Deux documents accompagnent les résultats : un comparatif entre l’adoption en refuge et celle auprès d’un éleveur, ainsi qu’un bref manuel pour savoir comment reconnaître un éleveur éthique.

La seconde option propose une rencontre personnalisée d’une heure avec Elisabeth Turcotte, la fondatrice du service. « Les clients peuvent poser toutes les questions possibles, on peut mieux définir la vision du chien idéal, par exemple si plusieurs personnes sont impliquées dans les choix », précise-t-elle. Les trois races suggérées sont, dans ce cas, détaillées et les documents cités précédemment sont aussi transmis. Pour les deux forfaits, une veille d’une semaine est assurée par la plateforme pour détecter si l’un des chiens proposés est accueilli dans un refuge au Québec.

> Consulter le site de Déniche ton chien