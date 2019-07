Cyclotourisme: jamais sans mon chien

Dans le salon de cet appartement de Longueuil, une demi-douzaine de bacs de plastique jonchent le sol. À l'intérieur, on y trouve toutes sortes d'équipement pour le vélo et le camping.

« Ça a beaucoup resserré notre lien, confie-t-il. C'est comme si elle me faisait plus confiance maintenant. »

En juin, le duo a fait un premier long voyage de cinq jours au Vermont, suivi de quatre jours dans les Laurentides. Quand la surface le permettait (l'asphalte est trop dur pour les coussinets), Laïka courait d'une heure à une heure et demie le matin et d'une heure à une heure et demie le soir. Quand elle court, c'est elle, toujours, qui donne le rythme (en moyenne 12 km/h).

Après avoir appris à Laïka quelques commandes simples (stop, go, gauche, droite) lors de sorties en ski de fond, l'hiver dernier, Xavier s'est équipé pour faire du vélo avec elle lorsqu'elle aurait 1 an - l'âge minimum recommandé. Une laisse spéciale, qui tient Laïka à l'écart du vélo, et une remorque, où elle peut être transportée.

Il faisait si chaud que Jack n'a pratiquement pas couru avant la dernière étape du voyage, au Canada. Dès lors, il courait 5 km à la fois, pour un maximum de 20 km par jour. Jack a particulièrement apprécié les baignades dans le lac Ontario : « Une bonne façon de le brûler pour qu'il soit plus calme le soir ! »

Raison de plus pour qu'il dorme bien: « La première fois qu'on a campé, on l'a fait dormir dehors, mais il s'est fait piquer par des fourmis, raconte Julie. On s'est résigné à dormir avec lui dans la tente! Et il nous poussait avec ses pieds... »

« Les gens me demandent : "Le referais-tu ?" Je ne suis pas certaine qu'on referait un long voyage en le traînant. Parce que c'est lourd, et tu peux aller moins loin », dit Julie, qui en garde tout de même un bon souvenir.

Pour sa part, Xavier a de grands projets avec Laïka : il caresse le rêve de prendre une année sabbatique avec elle, dans quelques années, pour traverser les Amériques à vélo.

Avant de se lancer...

Voyager à vélo avec son chien demande planification et prévention, avertit la vétérinaire Claudia Gilbert, qui souligne l'importance d'en parler d'abord avec son vétérinaire. Les distances qu'un chien peut parcourir varient selon son état de santé, son âge, sa physionomie, ses capacités physiques, la température, l'humidité... « Il faut être à l'écoute des signes de fatigue de l'animal », dit-elle, tout en rappelant la nécessité de commencer de façon graduelle. Le chien, qui ne transpire pas, est moins résistant à la chaleur que nous, ajoute la vétérinaire. On évite de le faire courir quand il fait trop chaud, et on lui offre de l'eau fréquemment. Enfin, il faut planifier son itinéraire et le protéger contre les parasites.