Ted Lasso, c’est le nom du coach de soccer de l’AFC Richmond, équipe fictive anglaise de Premier League de la populaire série du même nom. Ted Lasso, c’est aussi le triomphe de la bienveillance et du dépassement de soi. C’est un entraîneur qui ne se fâche pas, qui comprend ses joueurs et qui fait ressortir le meilleur d’eux-mêmes, dans la douceur. Est-ce possible ? Y a-t-il un effet Ted Lasso dans le sport, mais aussi dans la vie ?

Selon Patrice Bernier, ancien joueur de l’Impact de Montréal, Ted Lasso est un modèle inspirant. « Je viens d’une époque où les coachs étaient plus autoritaires, une époque où il fallait montrer son mécontentement pour faire ressortir la motivation, explique-t-il. Je ne pense pas que beaucoup de coachs aient autant d’empathie que Ted Lasso, mais j’observe qu’il y a un changement de comportement. Le leadership moderne dans le sport ou le travail est axé sur l’empathie et la bienveillance, sur le fait de comprendre l’autre, et on le voit de plus en plus. »

Patrick Leduc, directeur culture soccer du CF Montréal, partage cet avis. Il voit de moins en moins de coachs de la vieille école, ce qui est une bonne nouvelle.

« Je suis un ancien joueur, j’ai coaché des jeunes, et Ted Lasso apporte une autre perspective : tu n’as pas besoin d’être un dur de dur pour faire ressortir le talent, c’est ça, le message », dit-il.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Patrick Leduc

On a des jeunes sportifs plus anxieux, et un Ted Lasso est capable de faire ressortir le meilleur, dans la bienveillance et l’empathie, car les joueurs se sentent en confiance. Patrick Leduc, directeur culture soccer du CF Montréal

« La crainte de certains coachs, c’est qu’en ayant de l’empathie, on n’est pas assez exigeant, mais dans le respect, on obtient des résultats, et la série aide à changer les mentalités. »

PHOTO FOURNIE PAR APPLE TV Ted Lasso et les joueurs de l’AFC Richmond

Faire ressortir le meilleur

Pour le sociologue Michel Dorais, professeur titulaire retraité de l’École de travail social et de criminologie de l’Université Laval, la façon dont Ted Lasso s’adresse à ses joueurs est presque, à ses yeux, un cours d’intervention sociale.

PHOTO YAN DOUBLET, ARCHIVES LE SOLEIL Michel Dorais

Ted Lasso est un expert du recadrage. Son regard différent sur les situations de crise oblige à voir autrement les choses, ce qui est une technique très efficace de thérapeute. Michel Dorais, sociologue et professeur à la retraite

Selon lui, il faut valoriser les comportements bienveillants et montrer que, dans la vie, le travail et le sport, c’est gagnant. Il cite en contre-exemple l’entraîneur Jacques Mercier de la série Lance et compte qui hurlait dans le vestiaire contre ses joueurs. « Encore aujourd’hui, beaucoup de gens ont ce modèle en tête… Il faut s’en débarrasser et le remplacer. On progresse, mais il y a encore du travail à faire », observe l’auteur de La masculinité antitoxique.

Selon le chroniqueur David Desjardins, cofondateur de l’agence Laflèche, plusieurs exemples viennent du monde du sport, mais aussi de celui des affaires. « On est dans les extrêmes, car il y a encore des modèles de managers qui pètent des coches à la Elon Musk, et de l’autre côté, il y a des chefs d’entreprise calmes et bienveillants.

Je suis convaincu que d’être à l’écoute, de soutenir ses collègues et employés, c’est là que la motivation sera la meilleure. Les gens seront plus efficaces, avec plus de loyauté, mais on ne change pas une culture du jour au lendemain. »

Les valeurs positives du sport

Le sociologue Michel Dorais rappelle qu’il y a beaucoup de valeurs positives et humanistes dans le sport : la loyauté, le dépassement de soi, l’esprit d’équipe, le plaisir de jouer, mais on les oublie quand on est à la recherche de la victoire à tout prix. « Il faut promouvoir et répéter sans cesse aux jeunes les valeurs de l’équipe, la solidarité, l’empathie, la compassion, explique-t-il. Je vais commencer à former les coachs de la LHJMQ [Ligue de hockey junior majeur du Québec] à la bienveillance et sur la façon d’éradiquer les comportements toxiques chez les joueurs, et je vais très certainement leur parler de la série, qui est très inspirante. »

PHOTO FOURNIE PAR APPLE TV L’équipe fictive AFC Richmond, dans la série Ted Lasso.

C’est un grand virage à faire dans notre société, croit-il, en particulier dans le sport, car ce domaine constitue le reflet de ce que nous sommes. Le sociologue remarque qu’il est difficile de convaincre les gens en poste de consacrer de l’argent à des formations sur la bienveillance. « C’est un bon investissement. Le joueur ne sera pas moins combatif sur le terrain ou sur la glace, au contraire, il sera meilleur et les équipes, plus soudées. Et quand les gars de l’équipe feront la première page des journaux, ce ne sera pas à cause d’actes inappropriés, mais parce qu’ils auront gagné ! »

Quand on parle de saine compétition, la plus belle image qu’a Michel Dorais en tête est celle de Roger Federer et Rafael Nadal, l’un contre l’autre, lors du dernier match de Federer. « Deux grands amis qui étaient rivaux sur le terrain. Le vrai adversaire, ce n’est pas l’autre, c’est soi-même. C’est se dépasser soi-même et gagner, c’est ça, la nuance », souligne-t-il, en rappelant que la bienveillance porte ses fruits.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Patrice Bernier

J’ai été athlète et je peux vous dire que tous les athlètes ont besoin d’affection, car nous sommes de grands émotifs ! Patrice Bernier

PHOTO FOURNIE PAR APPLE TV Ted Lasso, au centre, avec ses deux adjoints

« Les jeunes générations perçoivent le leadership comme quelque chose de respectueux qui se passe dans l’échange et la compréhension, alors on va dans la bonne direction. »

Patrick Leduc croit que le phénomène Ted Lasso va s’installer dans le sport. « Le bien-être des joueurs passe avant tout, et être optimiste, ça encourage à se dépasser. »

La série Ted Lasso est disponible sur Apple TV+.