Culture web

Mr Beast, le philanthrope qui charme vos enfants

Presque tous les enfants de plus de 7 ou 8 ans connaissent Mr Beast, le youtubeur le plus populaire au monde. La générosité du personnage exerce un attrait incontestable sur Paul, 10 ans : « Il est drôle, dépense beaucoup d’argent et distribue des iPhone dans la rue. » Nassim, 6 ans : « Il est riche et donne des voitures aux gens. » Une prodigalité aussi extravagante a l’avantage de laisser une forte impression sur nos petits, alors même qu’on traverse une crise du coût de la vie. Qui se cache réellement derrière cette nouvelle figure tutélaire et qu’enseigne-t-elle à la jeunesse québécoise ?