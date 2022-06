Bientôt une application pour les prêts entre voisins

Quand vous êtes-vous servi de votre perceuse pour la dernière fois ? Et votre laveuse à pression ? Et que dire de votre sorbetière ? Pour lutter contre la surconsommation et maximiser l’utilisation des objets que nous possédons, une campagne de sociofinancement est lancée ce mardi pour rendre possible le lancement d’une application de prêts entre voisins.