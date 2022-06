Trois suggestions de jeux de société à découvrir en famille, en groupe ou en couple

Stéphanie Morin La Presse

Pierre-Marc Durivage La Presse

Paleo

Dans ce jeu coopératif à thématique préhistorique, les joueurs unissent leurs efforts pour tenter de survivre dans un milieu hostile. Les membres de la tribu doivent affronter différents dangers, cueillir de la nourriture, ramasser du bois ou de la pierre pour construire de nouveaux outils… tout en évitant les blessures. Si les joueurs arrivent à récolter les 5 morceaux de la peinture rupestre, ils l’emportent. Mais si, au contraire, ce sont les crânes (donc les morts) qui s’accumulent, ils perdent. Et sachez qu’au temps des mammouths, on mourait jeune…

Ce jeu palpitant propose différentes combinaisons de cartes grâce auxquelles se déploient plusieurs scénarios. Chaque carte peut cacher une bonne ou une moins bonne nouvelle. Heureusement, l’entraide permet de surmonter bien des obstacles. Ce jeu a gagné en 2021 le prestigieux prix allemand KennerSpiel, l’équivalent des Oscars pour les jeux de société, dans ce cas-ci, pour la catégorie « jeux pour connaisseurs ». C’était amplement mérité. Avis à ceux qui ont eu le plaisir de goûter à ce bijou : trois extensions sont venues s’ajouter pour prolonger le plaisir. – Stéphanie Morin, La Presse

Nombre de joueurs : de 2 à 4

Âge : 10 ans et plus

Durée : de 45 à 60 minutes

Niveau de difficulté : intermédiaire

Auteur : Peter Rustemeyer

Éditeur : Z-Man games

Prix : 75 $

Troupeau

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le jeu Troupeau

Si vous aviez à choisir, préfériez-vous avoir des bras de robot ou des jambes de robot ? Quelle est la première chose que vous faites en vous réveillant le matin ? Quel est le meilleur film de Noël ? Toutes ces drôles de questions forment la base du jeu d’ambiance Troupeau. Le principe est simple : chacun indique sa réponse sur un bout de papier et lorsque les résultats sont dévoilés, ceux qui ont la réponse majoritaire gagnent des points. Les plus originaux, avec leur réponse unique, pourraient récolter l’infâme vache rose… Impossible de gagner la partie tant qu’elle broute dans votre champ.

Ce jeu intergénérationnel par excellence a connu un grand succès lors d’un récent rassemblement de famille. Bien sûr, il a fallu choisir avec soin les cartes qui pouvaient intéresser Justine, 9 ans… Chaque question a engendré des discussions intéressantes sur les préférences de tout un chacun. Seul hic : les cartes sont peu nombreuses, et on en fait assez vite le tour (surtout lorsqu’on les trie !) Mais rien n’empêche d’inventer ses propres questions ! – Stéphanie Morin, La Presse

Nombre de joueurs : de 4 à 20

Âge : 10 ans et plus

Durée : 30 minutes

Niveau de difficulté : débutant

Éditeur : Randolph

Prix : 32 $

The Castles of Tuscany

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE The Castles of Tuscany

The Castles of Tuscany est une variante plus accessible et plus rapide du populaire The Castles of Burgundy, désormais un classique pour joueurs expérimentés. La dernière création de Stefan Feld, bien qu’elle conserve certains traits de parenté, est néanmoins complètement distincte. Elle allie placement de tuiles et gestion de ressources avec pour objectif de créer le royaume le plus prospère de Toscane. Il y a plusieurs façons d’y arriver, en posant plusieurs tuiles de même type de façon adjacente, en priorisant certaines améliorations par rapport à d’autres, ou même en choisissant de piger au hasard des cartes de revenu.

« Tu peux essayer différentes stratégies et miser dessus pour voir si elles sont payantes », nous dit avec justesse l’un de nos testeurs habituels. « Le danger avec des jeux de ce genre est que l’on peut trouver la combine ultime qui fait que les débutants n’ont aucune chance, relève à son tour un autre joueur expérimenté. Ici, il y a plein de façons de faire des points : la façon dont tes tuiles sont placées, l’ordre dans lequel tu vas choisir de jouer les différentes améliorations. C’est une belle mécanique. » Et le jeu est aussi rapide, sans temps morts : « Tu penses à ton prochain coup, et ton tour arrive aussitôt, tu es toujours en train de jouer, soutient notre troisième partenaire de jeu. Si quelqu’un sait jouer, il explique les règles en cinq minutes, et tu vas pouvoir jouer rapidement avec n’importe qui. » — Pierre-Marc Durivage, La Presse

Nombre de joueurs : de 2 à 4

Âge : 10 ans et plus

Durée : de 45 à 60 minutes

Niveau de difficulté : intermédiaire

Auteur : Stefan Feld

Éditeur : Alea/Ravensburger

Prix : 55 $

Code Names Québec

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Code Names Québec vient d’arriver sur les rayons.

Message pour ceux – et ils sont nombreux – qui apprécient le jeu Code Names : une édition québécoise vient tout juste d’arriver sur les rayons. Le principe reste le même, soit de faire deviner le plus de mots possible à ses coéquipiers en donnant un seul indice. La première équipe qui réussit à démasquer tous les mots qu’elle devait trouver l’emporte. La nouveauté : quelques termes typiquement québécois sont venus s’ajouter comme coloc, boucane, poutine, calotte…

La quantité de ces québécismes n’est pas suffisante pour justifier l’achat de deux boîtes distinctes, mais pour ceux qui ont envie de s’initier à ce chouette jeu d’associations d’idées, la version québécoise est toute désignée. – Stéphanie Morin, La Presse

Nombre de joueurs : de 2 à 8 (et plus)

Âge : 12 ans et plus

Durée : 15 minutes

Niveau de difficulté : débutant

Auteur : Vlaada Chvátil

Éditeur : Iello

Prix : 37 $