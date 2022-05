Ben Affleck et Jennifer Lopez arrivent à la première du film The Last Duel à la Mostra de Venise, le 10 septembre dernier.

Jennifer Lopez et Ben Affleck sont retombés amoureux. Après avoir enflammé les réseaux sociaux l’été dernier lorsqu’ils se sont échangé un baiser, le couple s’est fiancé pour la deuxième fois, début avril. Est-ce une bonne idée de revenir avec son ex des années après avoir mis fin à une relation ? Des spécialistes nous répondent.

Olivia Lévy La Presse

Ben Affleck et Jennifer Lopez se sont rencontrés en 2002 sur le tournage de Gigli. Le couple, rapidement devenu emblématique, est surnommé Bennifer. Les amoureux devaient se marier en 2003, mais se séparent en 2004… puis se retrouvent à l’été 2021. Les années ont passé. Ben Affleck a trois enfants, Jennifer Lopez en a deux, et ils forment ensemble une famille recomposée. Au-delà du côté hollywoodien du couple, est-ce une bonne idée de se remettre avec son ex… 17 ans plus tard ?

« Ça dépend de beaucoup de choses », lance d’emblée le psychologue François St Père, spécialisé en thérapie de couple. « Tout dépend de la façon dont s’est déroulée la séparation, car parfois ça peut être blessant, voire traumatisant, et pour longtemps. Tout dépend aussi de la façon dont les partenaires ont évolué chacun de leur côté. Avec le temps, on peut devenir plus compatible sur certains sujets qui étaient conflictuels comme l’éducation des enfants, les questions d’argent et de partage des tâches. »

Pour la coach conjugale Valérie Sentenne, il faut se demander si on va vivre une nouvelle relation avec la même personne ou si on va retrouver les mêmes problèmes. « Suis-je consciente des raisons qui ont mené à la rupture ? Est-ce que j’ai appris avec les années ? Ai-je fait un travail sur moi pour vivre quelque chose de nouveau ? »

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Valérie Sentenne, coach conjugale

Il faut avoir appris de la version 1.0 de la relation pour passer à la version 2.0 qui sera plus intéressante et améliorée ! Valérie Sentenne, coach conjugale

Une nouvelle version d’une relation peut aussi correspondre à une autre étape de sa vie. « On a vieilli, nos enfants ont grandi ou ont peut-être quitté le nid, nos carrières prennent moins de temps, on a moins de responsabilités. Il y a une liberté retrouvée », indique la coach conjugale.

La situation que rencontre le plus souvent François St Père, ce sont des couples avec enfants qui se sont séparés, qui ont vécu en famille recomposée, et qui ont fait face à de nombreuses difficultés… peut-être plus qu’ils ne l’avaient imaginé. « Il y en a qui se disent que finalement, leur ex n’était pas parfait, mais la vie était plus simple ! Quelques années plus tard, ils retrouvent un sentiment amoureux l’un pour l’autre. »

Le psychologue évoque aussi le monde fascinant des célibataires et des applications de rencontres qui peut être très dur. « Après une séparation, on devient célibataire, on fait des rencontres (ou pas), on est dans le marché de la séduction, on s’expose au rejet, et souvent ça fait mal. Avec les années, on devient plus compréhensif, moins rigide par rapport à certaines choses. Le temps permet d’oublier les tensions et nous fait réaliser à quel point notre ex est important dans notre vie », observe-t-il.

Mais pourquoi revenir avec son ex après tant d’années ? « Il faut évaluer les raisons. Est-ce qu’il représente vraiment ce que je souhaite comme partenaire de vie ? A-t-on une belle complicité ? Ou est-ce la peur d’être seul ? », s’interroge Valérie Sentenne.

Elle estime qu’il y a une différence entre revenir avec son ex quelques mois après la fin de la relation ou cinq, dix ou dix-sept ans plus tard, comme c’est le cas avec Jennifer Lopez, âgée de 52 ans, et Ben Affleck, qui a 49 ans. « On retrouve les émotions liées aux souvenirs que nous avons avec cette personne, ce qui signifie retrouver aussi une partie de nous-même, car ça nous renvoie à quand on avait 25 ou 30 ans », souligne la coach conjugale.

PHOTO VALÉRIE MACON, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Jennifer Lopez et Ben Affleck lors d’un visionnement spécial du film Marry Me à Los Angeles, le 8 février 2022

Un amour pour la vie

La fascination pour le couple formé par Jennifer Lopez et Ben Affleck s’explique : plusieurs personnes croient qu’il existerait un amour pour la vie, un amour plus fort que tout, un peu comme celui des contes de fées. « Ils se sont aimés, se sont séparés, ont eu des enfants avec d’autres conjoints, ont vécu et expérimenté toutes sortes de choses, analyse François St Père. Et ils sont revenus ensemble, car ils n’ont trouvé personne de comparable à leur amour ! Le vrai et grand amour qui transcende tout. C’est pourquoi ça nous fascine tant ! »

PHOTO FRANÇOIS COUTURE, FOURNIE PAR FRANÇOIS ST PÈRE François St Père, psychologue spécialisé en thérapie de couple

Valérie Sentenne partage cet avis. « Il y a cette utopie qu’il y a LA bonne personne qui nous est destinée ! Et quand on voit Jennifer Lopez et Ben Affleck, on se laisse porter par cette idée d’un amour tout puissant. Il y a la confirmation que l’âme sœur existe… C’est un fantasme, d’où la fascination. »

Mais revenons sur terre. Le couple nécessite un travail constant. « Si c’était simple, il n’y aurait pas un taux de séparation si élevé ! Ce n’est pas facile d’être heureux en couple, ça demande des efforts », rappelle Valérie Sentenne. Dans une société où les couples ne durent pas, ce couple qui se reforme 17 ans plus tard donne espoir. « Il y a quelque chose de rassurant. Le fait de pouvoir compter sur une personne qui nous est chère et qui nous aime autant, c’est beau… Encore faut-il que ça dure… », conclut François St Père.