Des fleurs, du chocolat, une jolie carte. Maman sera bien sûr touchée ! Mais dans le tourbillon du quotidien, pourquoi ne pas (aussi) offrir à la principale intéressée un peu de repos, une pause, un intermède, afin qu’elle se dégage de ses tâches, responsabilités, obligations et de la charge mentale. Autrement dit : un moment juste pour elle.

Maude Goyer Collaboration spéciale

« J’aimerais ça, avoir des moments de silence », confie Marie-Kristine Morin, une éducatrice de 32 ans de Lebel-sur-Quévillon, mère de trois filles de 10, 4 et 3 ans. « On est toujours ensemble… J’aimerais ça, avoir du temps seule, aller à l’hôtel ou au spa, prendre ça relaxe, me reposer. »

Loin d’être un caprice, le désir de ralentir et de se reposer est très fort cette année : la pandémie a passablement éprouvé les femmes. Elles ont été au front dans le milieu de la santé, de l’éducation et de l’alimentation.

Ce sont elles, majoritairement, qui se sont occupées de l’enseignement des enfants à la maison (dans une proportion de 64 %, selon un sondage mené par Statistique Canada en décembre 2020) et qui ont pris congé pour s’occuper des enfants infectés à la COVID-19 ou retirés de l’école à cause de la fermeture des classes (43 % des femmes ont pris un congé non rémunéré pour concilier famille et travail en temps de pandémie, selon un sondage SOM sur la coparentalité fait en 2020).

« Après le télétravail, les isolements COVID-19 des enfants, les journées de grève du CPE, je rêve d’être dans un hôtel au bord de l’eau pour ne rien faire et ne rien entendre, dit Marie-Josée Pelletier, résidante de Saint-Constant, mère de trois enfants de 16, 13 et 3 ans.

J’aimerais pouvoir prendre un café en regardant l’horizon, lire sur une chaise longue, dormir… Marie-Josée Pelletier, mère de trois enfants

Ce sont aussi les femmes qui ont vu leur emploi fragilisé : le ministère du Travail du Québec estime que 68 % des emplois perdus entre octobre 2019 et octobre 2020 étaient occupés par des femmes. C’est sans compter celles qui sont passées de temps plein à temps partiel, celles qui ont perdu des contrats ou ont dû fermer leur entreprise.

« Ce sont les deux pires années de ma vie du point de vue de ma carrière, raconte Tatiana Lebel, travailleuse autonome de Laval et mère seule. J’ai perdu des contrats, j’ai dû démarcher pour boucler mes fins de mois… et j’ai parfois dû ensuite refuser du travail, car mes deux garçons faisaient l’école à distance, leurs classes étant fermées ! »

Mme Lebel rêve d’avoir du temps pour elle : une marche en forêt, un bon repas au restaurant et une nuitée dans un chalet ou à l’hôtel. « J’ai besoin de changer d’air, lance-t-elle en riant. Je ne peux pas me permettre de voyager ni même de partir tout un week-end, alors juste partir un petit 24 heures ferait l’affaire ! »

Pour Elisabethe Boucher, une mère de quatre enfants de 9, 8 et 6 ans qui habite la région de Lanaudière, s’évader en solo quelques jours signifierait se reconnecter… à soi.

J’ai besoin de n’avoir aucune responsabilité pendant un moment, et de n’être que moi, pour moi. Et d’être dans le silence. Beaucoup de silence. Elisabethe Boucher, mère de quatre enfants

En manque de budget pour organiser un week-end ou une sortie spéciale pour maman ? Une idée, gratuite : quittez la maison avec la marmaille (allez dans votre famille ou chez un ami, pour au moins une nuitée) pour qu’elle se retrouve seule (avec l’ordre de ne faire aucune tâche) à lire, prendre un bain, écouter des séries en rafale ou, simplement, écouter le silence de la maison.

Cadeaux pour mamans à bout de souffle

Un peu de calme

PHOTO FOURNIE PAR LE MONASTÈRE DES AUGUSTINES Le Monastère des Augustines propose notamment des classes de méditation.

Pour avoir la paix, quoi de mieux qu’un séjour dans un… monastère ! À Québec, le Monastère des Augustines propose différents forfaits incluant la nuitée, le repas et des ateliers axés sur le bien-être, la détente et le ressourcement. On peut y suivre des classes de yoga, de relaxation, de méditation et profiter de la proximité du Strom Spa. Bon à savoir : il existe un forfait axé sur une retraite mère-fille.

Coût d’une nuitée (par personne) : 98 $

Sortie urbaine

PHOTO FOURNIE PAR LE CENTRE PHI Dancing Lights That Flew Up to the Universe, de Yayoi Kusama, à la Fondation Phi à partir du 6 juillet

Envie d’offrir une évasion tout en restant en ville ? Pourquoi ne pas proposer une escapade culturelle, soit une exposition suivie d’un souper ? À Montréal, l’exposition immersive de l’artiste contemporaine Yayoi Kusama Dancing Lights That Flew Up to the Universe débarque à la Fondation Phi à l’été (à partir du 6 juillet 2022). Les billets sont gratuits, mais il faut réserver. D’autres idées d’expositions immersives : Van Gogh — Distorsion à l’espace Oasis à Montréal et Imagine Monet au Terminal 30 du port de Québec.

Pour se détendre

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Le Balnéa, à Bromont

Recevoir en cadeau un massage, un soin pour le corps ou un circuit d’eau, en solo, avec une copine ou en amoureux, ne peut jamais être une mauvaise idée ! Niché en montagne sur le bord d’un lac, le Balnéa, à Bromont, est le plus vaste domaine spa au Québec. On peut d’ailleurs parcourir plus de 20 km de sentiers sur le site. Le circuit d’eau pour la journée coûte 70 $ (promotion fête des Mères). D’autres idées de spas où se faire dorloter : le Bota Bota à Montréal, le Strom spa nordique de Mont-Saint-Hilaire, le Polar Bear’s Club à Piedmont et Spa La Source Bains Nordiques à Rawdon.

Pour l’aventurière

PHOTO ÉLISABETH ANCTIL-MARTIN, FOURNIE PAR LE MASSIF DE CHARLEVOIX Canyonisme au Massif de Charlevoix

Si vous connaissez une mère qui veut oser quelque chose de nouveau, voici une activité taillée pour elle : le canyonisme (canyoning) au Massif de Charlevoix. À mi-chemin entre l’escalade, la tyrolienne et la randonnée, le canyonisme se vit les deux pieds dans l’eau, en descente en rappel dans une chute, entouré de forêt. Pour les débutants, le circuit Grande-Pointe (une demi-journée) est idéal. Coût : 164 $ par personne. À la recherche d’autres activités qui font monter l’adrénaline ? Sauter en parachute. Parcourir la voûte des montagnes en via ferrata. Ou encore, faire de la tyrolienne.

Forfait spécial

PHOTO FOURNIE PAR FAIRMONT MONTEBELLO Le Fairmont Montebello propose un forfait spécial pour gâter maman.

Au Fairmont Montebello, en Outaouais, le forfait pour la fête des Mères inclut une nuitée, un rabais de 20 $ pour un massage et un souper quatre services au restaurant de l’hôtel, Aux Chantignoles. Coût : 475 $. Un sentier de randonnée de 5 km permet de faire la boucle autour du site, entre forêt et bord de l’eau. Le soir, deux sites de feux de camp sont montés à l’extérieur pour prendre son café (ou son digestif) sous le ciel étoilé.