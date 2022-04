Mode

Irina Lazareanu, mannequin au style rock

Irina Lazareanu a été une des mannequins les plus demandées dans les années 2000. Cette Québécoise a défilé pour Chanel, Yves Saint Laurent, Dior, Versace, Balenciaga, en plus d’être à la une des plus grands magazines de mode. Muse de Karl Lagerfeld, amie de Kate Moss, de Sean Lennon et de Lindsay Lohan, elle lance ce jeudi Carnets de style rock – Conseils d’un top model, un journal intime où elle revient sur ses 20 années passées dans le milieu de la mode. Nous l’avons rencontrée.