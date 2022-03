Adam Grant, psychologue

Les vertus d’une pensée souple

C’est au psychologue américain Adam Grant que l’on doit l’article du New York Times le plus lu en 2021, sur la langueur ressentie pendant la pandémie. Pour la sortie de la version française de son livre, le bestseller Think Again : The Power of Knowing What You Don’t Know, il nous a accordé une entrevue exclusive. Place aux vertus de « la pensée flexible ».