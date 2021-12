Pour reprendre notre souffle, faire le plein d’énergie ou encore nous offrir un moment de réflexion, voici la rubrique… qui fait du bien !

Laila Maalouf La Presse

Des produits naturels… et festifs

PHOTO FOURNIE PAR BORALE Produits 100 % naturels de Borale

La manufacture Borale, fondée en 2008 à Baie-Comeau, a spécialement conçu trois produits 100 % naturels, aux essences des Fêtes, pour rappeler ces belles promenades d’hiver dans les bois. Fabriqués selon une méthode traditionnelle dite marseillaise, les savons de Borale répondent à la même préoccupation de toujours de l’entreprise, soit préserver une peau douce et soyeuse. Ils sont hypoallergéniques et conviennent à tous les types de peau, du pain de savon Sapin d’hiver au savon à mains aux arômes réconfortants de conifères, d’agrumes et d’épices. Quant au savon noir, il s’avère une solution de rechange écologique à tous ces produits nettoyants qui assèchent les mains, en plus d’être sans risques pour les enfants et les animaux.

Prix : de 45 $ à 62 $

Pour un bain de détente

PHOTO FOURNIE PAR DEUX COSMÉTIQUES La gamme Accalmie de l’entreprise Deux

L’entreprise québécoise Deux a lancé une toute nouvelle gamme pour la saison baptisée Accalmie, aux parfums doux et apaisants. Le coffret spécial des Fêtes contient cinq produits artisanaux : un savon et un beurre corporel chocolat et orange, une chandelle tangerine à base de cire de soja ainsi qu’un bain moussant et des sels de bain, tous deux à l’orange épicée. Faits d’ingrédients biologiques et équitables, 100 % véganes, ils sont tous destinés à hydrater et à protéger la peau de l’air froid et aride des mois d’hiver, en plus de procurer un moment de détente bien mérité.

Prix : 95 $

Récits inspirants

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Nouveaux départs

Quitter la politique. Arrêter de consommer. Délaisser la compétition. Recommencer sa vie dans un nouveau pays. Se débarrasser de la honte. Changer de sexe. De Régis Labeaume à David Goudreault, en passant par l’animateur Matthieu Dugal et la kayakiste Caroline Brunet, ces 19 témoignages recueillis et racontés par la journaliste du Soleil Mylène Moisan nous livrent le récit inspirant de personnes, connues du grand public ou non, qui ont réussi à changer de vie ou à se libérer du passé. Des histoires essentielles pour quiconque cherche le courage de faire face à un changement ou veut simplement réfléchir aux effets positifs de certaines transformations.

Nouveaux départs – Des pages tournées, des vies changées, des destins réinventés, de Mylène Moisan. Guy Saint-Jean Éditeur, 221 pages

Des forfaits des Fêtes au spa nordique Strøm

PHOTO BIANCA DES JARDINS, FOURNIE PAR STRØM Le spa nordique Strøm de L’Île-des-Sœurs

Le spa nordique Strøm propose cinq nouveaux forfaits des Fêtes pour faire face à l’arrivée du froid dans ses installations situées en pleine nature, à quelques minutes des centres urbains. Que ce soit à L’Île-des-Sœurs, à Mont-Saint-Hilaire, à Sherbrooke ou dans le Vieux-Québec, les forfaits marient un grand choix de soins à l’expérience thermale et incluent boissons et assiettes festives dans certains cas. Ils sont offerts à prix réduit jusqu’au 25 décembre.