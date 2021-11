Après la publication d’un dossier sur la lutte contre les changements climatiques, vous avez été nombreux à souhaiter lire et échanger des trucs concrets pour limiter les émissions de gaz à effet de serre de votre ménage. Chaque dimanche, nous vous en présentons un qui sera ensuite analysé par le Centre international de référence sur le cycle de vie des produits, procédés et services (CIRAIG).

Aujourd’hui, un truc de notre lecteur Éric Gervais sous la loupe d’Anne de Bortoli, chercheuse invitée au CIRAIG et spécialiste mobilités et infrastructures durables.

Catherine Handfield La Presse

Le truc d’Éric Gervais

Éric Gervais, de Saint-Georges, n’utilise presque plus sa moto. « J’ai brûlé seulement 180 L d’essence depuis l’Halloween 2019 », précise-t-il fièrement. Il s’est offert un vélo électrique fabriqué au Québec, « à l’abri des éléments », dont il se sert à longueur d’année, même l’hiver. « Si c’est trop loin pour l’électrique, je n’y vais point », résume-t-il.

Les commentaires d’Anne de Bortoli