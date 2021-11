Pour la deuxième année, c’est sous forme virtuelle qu’aura lieu le bal annuel de la Fondation Le Chaînon. Joliment intitulé Le bal en mou, l’évènement aura lieu le jeudi 25 novembre de 19 h à 21 h.

Catherine Handfield La Presse

Geneviève Borne et Marina Orsini animeront la soirée et accueilleront en outre les artistes musicaux Marc Déry, Jorane, Luce Dufault, Alfa Rococo et Laurence Jalbert. Ce sera aussi l’occasion d’entendre le témoignage d’une résidante, des textes d’autrices et diverses entrevues.

Les revenus contribueront à financer les services d’interventions pour les femmes marginalisées et vulnérables. L’an dernier, Le bal en mou avait permis de récolter plus de 250 000 $.

Pour acheter un billet, vous avez jusqu’à midi ce mercredi.