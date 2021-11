Un simple signe de la main a sauvé la vie d’une adolescente aux États-Unis. Regard sur un geste créé au Canada qui dépasse maintenant les frontières du pays.

Une adolescente de 16 ans de la Caroline du Nord, qui avait été kidnappée, la semaine dernière, a été secourue grâce à un signe créé par la Fondation canadienne des femmes, ont rapporté des médias américains au cours des derniers jours. La jeune femme se trouvait à l’arrière d’une voiture lorsqu’elle a fait un geste de la main qui consiste à lever quatre doigts, puis à les refermer sur son pouce, un signe vu sur le réseau social TikTok. Un automobiliste a aussitôt reconnu ce geste synonyme de violence conjugale et a appelé le 911.

Ce geste a été créé en avril 2020, pendant la pandémie, car les femmes se sont retrouvées très isolées. « Les cas de violence conjugale, d’agressions sexuelles et d’abus psychologiques envers les femmes avaient beaucoup augmenté pendant le confinement. On voulait créer un signe silencieux, un geste simple qui peut être utilisé en vidéoconférence et qui signifie que la personne a besoin d’aide », explique Anuradha Dugal, vice-présidente des initiatives communautaires à la Fondation canadienne des femmes.

La campagne de sensibilisation a été menée sur les réseaux sociaux. « Sur TikTok, c’est devenu viral très rapidement, ça a dépassé nos frontières, aux États-Unis, au Brésil, en Australie. Je sais qu’aux États-Unis, il y eut beaucoup d’impact grâce à nos partenaires qui font le même travail que nous. La force des réseaux sociaux, c’est incroyable ! On ne visait pas un impact mondial », lance Anuradha Dugal. Elle précise qu’au Canada, selon leurs recherches, c’est une personne sur trois qui reconnaît ce signe.

Pour Nellie Brière, consultante en communications numériques et réseaux sociaux, TikTok est une plateforme qui a dans son ADN cette idée de défense des droits.

Ce geste lui a sauvé la vie parce qu’il a été viral ! Il a été popularisé sur TikTok car il y a des communautés pour les relayer et elles sont très mobilisées sur la question des femmes, un thème très présent sur TikTok. Nellie Brière, consultante en communications numériques et réseaux sociaux

TikTok permet aussi, selon elle, de faire une multitude de petits apprentissages, dont améliorer sa sécurité quand on est une femme. « Une étude faite auprès des utilisateurs de TikTok révèle que 60 % d’entre eux ont appris de nouvelles choses sur TikTok, que ce soit une recette, un bricolage, ou encore une nouvelle consigne de sécurité, d’où l’intérêt de cette plateforme qui a désormais plus de 1 milliard d’utilisateurs », dit-elle. TikTok est aussi un endroit où on propose de la diversité.

« Les premières communautés de TikTok prônaient la diversité et l’acceptation de la différence. Cette plateforme s’adresse vraiment à toute une jeunesse qui a une vision du monde plus ouverte », estime la spécialiste. « Le mouvement Black Lives Matter n’aurait jamais eu la portée qu’il a eue sans TikTok. Il faut comprendre qu’il y a une communauté et des cultures particulières très actives sur ce réseau social. »

PHOTO COREY SIPKIN, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Des manifestants protestent à l’angle de la 59e rue et de la Cinquième Avenue après qu’un juge a annoncé les charges retenues par un grand jury contre le détective Brett Hankison, l’un des trois policiers impliqués dans la fusillade mortelle de Breonna Taylor, à New York, le 23 septembre 2020.

David Toto, président de l’agence de publicité Juniper Park TBWA à Toronto, a participé à la création de ce geste avec la Fondation canadienne des femmes, un signe qui a vraiment été conçu pour ne laisser aucune trace numérique. « On voulait que tout le monde s’approprie ce signe », indique-t-il. « Cette histoire humaine de cette jeune femme nous ramène dans le concret, la simplicité du symbole fonctionne. »

La manière dont on communique aujourd’hui est extrêmement visuelle et on se rend compte de la force de la communication non verbale, ajoute-t-il. Ce geste de la main le démontre, on s’en empare rapidement, il n’a pas besoin d’être traduit, il est compris tout de suite. David Toto, président de l’agence de publicité Juniper Park TBWA

Il rappelle la force du geste du genou à terre, un geste contre le racisme et un hommage à George Floyd qui a été repris dans le monde entier.

PHOTO KEREM YUCEL, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE L’avocat de la famille Floyd, le procureur Ben Crump et le révérend Al Sharpton, fondateur et président du National Action Network, ainsi que des membres de la famille de George Floyd, s’agenouillent devant le centre gouvernemental du comté d’Hennepin, le jour de l’ouverture du procès de l’ancien policier de Minneapolis, Derek Chauvin, le 29 mars 2021 à Minneapolis, dans le Minnesota.

Anuradha Dugal est soulagée que cette jeune femme ait été secourue et salue son courage. Elle souhaite que ce signe de la main soit connu par le plus grand nombre de femmes, mais aussi par ceux et celles qui porteront secours, un sujet sur lequel la fondation travaille. « Il faut savoir reconnaître le signe et y répondre adéquatement, la campagne va se poursuivre », promet David Toto.

« C’est important d’aider les gens. La violence conjugale, ce n’est pas une affaire individuelle ou familiale, c’est l’affaire de tous. Si une personne n’est pas en sécurité, nous avons la responsabilité de nous informer et d’agir », conclut Anuradha Dugal.