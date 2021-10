Société

Workden

Un nouveau concept pour télétravailler dans les restaurants

Les étudiants et les télétravailleurs ont désormais accès à de nouveaux lieux pour travailler : les restaurants et les bars qui sont vides ou peu fréquentés en plein jour. Grâce à l’entreprise montréalaise Workden, il est désormais possible d’y passer une journée entière, avec WiFi, café et thé en quantité illimitée.