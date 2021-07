PHOTO YVES GRÉGOIRE, COLLABORATION SPÉCIALE

Les personnages mythiques : « J’ai commencé jeune à m’intéresser aux personnages de la mythologie ; c’est parce que je viens d’une famille où il n’y avait absolument rien à quoi me raccrocher et je trouvais la religion stupide… mais pas la mythologie. J’ai fait Tristan et Iseult, la naissance de Vénus dans le coquillage, Cupidon avec sa mère et le chariot tiré par les colombes d’Aphrodite. Là, pour mon anniversaire, je veux faire le chariot d’Apollon, tiré par les pégases. »