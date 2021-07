PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE

Un groupe d’amis et de voisins regardent la fin de la deuxième période dans une ruelle entre les rues Saint-Hubert et Saint-André, dans Villeray. Pour Audrey Lavoie et Myriam Boileau, amies de l’organisateur du visionnement, regarder le match ensemble, c’est un moment de solidarité. « On en avait besoin après la pandémie. Pour moi, c’est plus que regarder un match, c’est vraiment passer du temps de qualité tous ensemble », explique Audrey Lavoie.