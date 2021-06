Pour reprendre notre souffle, faire le plein d’énergie ou encore nous offrir un moment de réflexion, voici la rubrique... qui fait du bien !

Famille

Un herbier pour sensibiliser les enfants à la biodiversité

« C’est en s’intéressant [à l’environnement] que les enfants seront amenés à prendre soin de la nature », affirme Céline Leboissetier, cofondatrice de la papeterie Marlone Montréal. Durant le confinement, son associée Mélody Magot Parratte et elle cherchaient quelles activités réaliser avec leurs enfants, lorsque l’idée d’aller cueillir les fleurs de Montréal leur est venue.

« On s’est dit : pourquoi est-ce qu’on ne ferait pas un support pédagogique et ludique pour les initier à la cueillette ? », raconte Mme Leboissetier. De là est né le cahier Herbier. Ce carnet invite les enfants à explorer leurs alentours à la recherche de feuilles et de fleurs, puis à les coller pour développer une collection.

PHOTO FOURNIE PAR MARLONE MONTRÉAL L’enfant peut remplir son herbier au fil de ses découvertes.

Composé d’une section « conseils et astuces pour réaliser ton herbier », le cahier offre 20 pages pour la collection de plantes et 20 pages supplémentaires pour mettre en contexte les aventures entourant la cueillette.

« C’est vraiment, pour nous, une initiation à la botanique, dit Mme Leboissetier. L’idée, c’est de se créer des souvenirs dans la nature. »

Produits à Montréal à partir de papier écologique, les cahiers sont en vente en ligne pour 39 $. Marlone Montréal donnera 1 $ par cahier vendu à la Fondation Espace pour la vie, qui favorise le contact des enfants avec la nature.

Dina Jehhar, La Presse

Humer l’été avec Soja & Co. PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE SOJA & CO. La nouvelle collection de Soja & Co. sent bon l’été !

PHOTO ANDRÉANNE MEILLEUR, TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE SOJA & CO. Coffret Trio-Collection d’été, 55 $

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE SOJA & CO. Bougie anti-moustique, 42 $

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE SOJA & CO. Bombe de bain eucalyptus et pamplemousse, 10 $

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE SOJA & CO. Bain moussant sauge et sel de mer, 39 $ 1 /5









Nouveauté

Humer l’été avec Soja & Co.

Depuis qu’on a découvert la marque montréalaise Soja & Co., on n’a jamais été déçue par ses produits aux fragrances toujours originales et délicieuses, et son approche écoresponsable qui mise sur les ingrédients naturels et véganes, comme les chandelles, ses produits phares, faites de cire de soja naturelle, les emballages en verre, conçus pour avoir une deuxième vie, et le fait que l’entreprise s’engage à planter un arbre à chaque commande reçue et remet 1 % de ses ventes à l’organisme Arbres Canada. Sa collection estivale est tout à fait charmante, avec de nouvelles fragrances de chandelles comme noix de coco et lys oriental, osmanthus et thé blanc ou encore Lemon Haze, qui combine le citron frais à la fleur de cannabis – on peut se les procurer individuellement ou alors dans le coffret trio tout juste lancé. Autre belle idée : une chandelle d’extérieur antimoustique, combinant le parfum de la citronnelle à celui du géranium, dans un format fait pour durer environ 100 heures. L’entreprise a aussi annoncé le lancement d’une toute nouvelle gamme pour le bain ; fabriqués localement, les produits composés à 98 % d’ingrédients naturels comprennent une bombe de bain eucalyptus et pamplemousse et un bain moussant sauge et sel de mer. Et maintenant, il ne reste plus qu’à se relaxer et à profiter de l’été !

Iris Gagnon-Paradis, La Presse

Extraits de <em>Je suis puissant – Un appel à l’action</em> PHOTO FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait de Je suis puissant – Un appel à l’action, texte de Susan Verde, traduction d’Isabelle Fortin, illustrations de Peter H. Reynolds, éditions Scholastic

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Je suis puissant : un appel à l’action, texte de Susan Verde, traduction d’Isabelle Fortin, illustrations de Peter H. Reynolds, éditions Scholastic 1 /2



Livre

Créer un monde meilleur

Même un enfant peut changer le monde. Se servir de sa voix pour adresser la parole à quelqu’un. Ou aider un ami qui a perdu sa casquette… Bref, passer à l’action, à sa mesure. Illustré avec de l’encre, de la gouache, de l’aquarelle et du thé, cet album permet aux petits d’avoir confiance en leurs moyens.

Marie Allard, La Presse