Prix Femmes de mérite

Ces histoires qui peuvent changer le monde

Rachel Kiddell-Monroe a été témoin de conflits meurtriers et a vu de près leurs horreurs. Le prix Femmes de mérite du Y récompense ce jeudi son implication sur les plans social et environnemental, ce que la travailleuse humanitaire s’empresse de partager avec ses collègues. « C’est un travail de coopération et de solidarité », précise-t-elle en utilisant ces mots qui reviennent dans son discours à l’instar d’autres, comme empathie, humanité et compassion. Parce qu’ils sont, au-delà des mots, des solutions à la haine et à la misère. Et de puissants moteurs de changement.